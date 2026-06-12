Спорт:

Украйна не ни иска старата съветска техника: Военният министър защити Радев

12 юни 2026, 8:32 часа 534 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Украйна не ни иска старата съветска техника: Военният министър защити Радев

Наличностите във въоръжението на армията ни е такова, каквото пише в нормативните документи - някои са в резерв, други са във формированията. Тази наличност като военна техника е необходима за поддържане на бойната готовност на армията и няма как да бъдат предоставени боеприпаси и военно оборудване на Украйна, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ. Още: Сменят шефа на „Терем Хан Крум“: Дружеството е в тежко състояние

Какво може и какво не може за Украйна?

По думите му Украйна не иска техниката ни с отпаднала необходимост - т.е. остарялата съветска техника. 

"Изпълнителната власт подлежи на парламентарен контрол и съм готов да отговоря на всеки един въпрос", подчерта Димитър Стоянов. 

Според него по време на правителството на сглобката България даде ракети С-300 на Украйна и те не трябваше да бъдат давани. 

Димитър Стоянов отчете, че парите от военната помощ за Украйна са дадени за ремонт на МиГ-29, както и за покриване на държавния дефицит. Тези финансови средства са влезли в Министерство на финансите, но половината от стойността от средствата не са отпуснати на Министерство на отбраната, уточни военният министър. Още: Пратеното оръжие на Украйна не е безплатно: Взели сме 200 млн. евро, половината отиват за покриване на дефицита

Стоянов бе категоричен, че Министерство на отбраната никога не е предоставяло военна помощ на Украйна през посредници. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

И внесе много важно разяснение - няма разминаване между Министерство на отбраната и Министерство на външните работи за военната помощ за Украйна. 

Военният министър уточни още, че състоянието на "Терем Хан Крум" не е в добро състояние, като служителите на дружеството не е получавало заплати от януари месец. Той намекна за сливане между "Терем Хан Крум" с "Терем Ивайло".

"Гарантирам, че това, което каза премиерът по врреме на среща с генералния секретар на НАТО и с президента на Франция е, че е време за мир с цел прекратяване на войната в Украйна", подчерта министърът. 

Той коментира и авансовите плащания по договори в Министерство на отбраната. Стоянов уточни, че като бивш слжебен министър на отбраната само по един договор и половина е платил 30% авансово плащане, като след това неговият наследник на поста - проф. Тодор Тагарев, е отпусал 70% авансово плащане. Прокуратурата, МВР и ДАНС трябва да защитят финансовите средства, отпуснати от Министерство за отбраната за "Граф Игнатиево" и в Карлово, настоя военният министър. 

Той отчете, че 9 договора не са били подплатени с банкови гаранции. 

"Амбицията на коалицията ни, че трябва да бъде създаден списък с некоректните фирми в областта на отбраната", настоя Димитър Стоянов.

Още: 4 американски самолета се връщат в България: С или без тях военният министър вижда рискове (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Министерство на отбраната Димитър Стоянов военна помощ война Украйна военна подкрепа
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес