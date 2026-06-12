Украйна не ни иска старата съветска техника: Военният министър защити Радев

Наличностите във въоръжението на армията ни е такова, каквото пише в нормативните документи - някои са в резерв, други са във формированията. Тази наличност като военна техника е необходима за поддържане на бойната готовност на армията и няма как да бъдат предоставени боеприпаси и военно оборудване на Украйна, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ. Още: Сменят шефа на „Терем Хан Крум“: Дружеството е в тежко състояние

Какво може и какво не може за Украйна?

По думите му Украйна не иска техниката ни с отпаднала необходимост - т.е. остарялата съветска техника.

"Изпълнителната власт подлежи на парламентарен контрол и съм готов да отговоря на всеки един въпрос", подчерта Димитър Стоянов.

Според него по време на правителството на сглобката България даде ракети С-300 на Украйна и те не трябваше да бъдат давани.

Димитър Стоянов отчете, че парите от военната помощ за Украйна са дадени за ремонт на МиГ-29, както и за покриване на държавния дефицит. Тези финансови средства са влезли в Министерство на финансите, но половината от стойността от средствата не са отпуснати на Министерство на отбраната, уточни военният министър. Още: Пратеното оръжие на Украйна не е безплатно: Взели сме 200 млн. евро, половината отиват за покриване на дефицита

Стоянов бе категоричен, че Министерство на отбраната никога не е предоставяло военна помощ на Украйна през посредници.

И внесе много важно разяснение - няма разминаване между Министерство на отбраната и Министерство на външните работи за военната помощ за Украйна.

Военният министър уточни още, че състоянието на "Терем Хан Крум" не е в добро състояние, като служителите на дружеството не е получавало заплати от януари месец. Той намекна за сливане между "Терем Хан Крум" с "Терем Ивайло".

"Гарантирам, че това, което каза премиерът по врреме на среща с генералния секретар на НАТО и с президента на Франция е, че е време за мир с цел прекратяване на войната в Украйна", подчерта министърът.

Той коментира и авансовите плащания по договори в Министерство на отбраната. Стоянов уточни, че като бивш слжебен министър на отбраната само по един договор и половина е платил 30% авансово плащане, като след това неговият наследник на поста - проф. Тодор Тагарев, е отпусал 70% авансово плащане. Прокуратурата, МВР и ДАНС трябва да защитят финансовите средства, отпуснати от Министерство за отбраната за "Граф Игнатиево" и в Карлово, настоя военният министър.

Той отчете, че 9 договора не са били подплатени с банкови гаранции.

"Амбицията на коалицията ни, че трябва да бъде създаден списък с некоректните фирми в областта на отбраната", настоя Димитър Стоянов.

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