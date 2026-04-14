В Европейския съюз суверенизмът е вече в отстъпление*

Когато се борим срещу корупцията, се борим и срещу метастазите на путинизма у нас, казва дипломатът Стефан Тафров, кандидат за депутат на ПП-ДБ в 23 мир с номер 114

Има ли траен изход кризата в Близкия изток в обозримо бъдеще, г-н Тафров?

- Не, в обозримо бъдеще не. Възможно е да има някакъв вид примирие, студен мир без широкомащабни военни действия и то само ако режимът на аятоласите в Иран направи отстъпки по отношение на Ормузкия пролив като вдигне поне частично блокадата. Така може да се смекчат негативните последици върху световната икономика, но режимът ще се съгласи на това само ако получи гаранции за оцеляването си. Големият губещ ще е иранският народ, който ще продължава да страда под гнета на аятоласите, които, макар и отслабени, все така ще подкрепят тероризма във всичките му форми и ще си осъанат един от основните източници на регионална нестабилност. Израел няма да е премахнал трайно главната заплаха за собственото си съществуване – иранската теокрация, а монархиите от Персийския залив ще се оглеждат за нови гаранции за собствената си сигурост, различни от американските. Страни като Франция и Великобритания биха могли да ги предоставят, но техният военен капацитет не е достатъчен за това.

Реална ли е опасността САЩ да излезе от НАТО и възможно ли е да има НАТО без САЩ?

- Не, въпреки реториката на Тръмп САЩ няма да напуснат НАТО най-малкото защото в Америка има закон, който забранява на президента да направи това без разрешението на Конгреса. Поведението на Тръмп обаче отслабва алианса и помага на путинова Русия. Един европейски лидер с горчивина констатира, че Тръмп е направил повече за отслабването на НАТО от Путин. Тръмп започна войната срещу Иран без дори да направи опит да потърси подкрепата на своите съюзници, без консултации с тях и без предупреждение, а сега без всякакво основание се оплаква от нелоялно поведение от тяхна страна.

Как да си представим общата европейска отбрана, без ЕС да се федерализира, а сега сякаш суверенитстките тенденции са по-силни, и какво е мястото на България в нея?

- Нито една суверенистка партия в страна-членка на Евроепйския съюз не е дошла все още на власт и вероятността това да се случи постепенно намалява. Унгарците изгониха Орбан от властта с възгласи „руснаците вън!“, а той беше образец за упование на еврскептиците. Дори в Италия, където в идеологията на управляващата партия на Джорджа Мелони „Италиански братя“ има елементи на умерен суверенизъм реалностите на властта накараха Мелони да не изпада в изолация в Европа и по същество да продължи проевропейския курс, който винаги е следвала страната ѝ, една от основателките на ЕС. Решаващ фактор за това е отрезвяването, което настъпи в лицето на руската агресия срещу Украйна и враждебността ѝ към Европейския съюз. Във Франция е налице консолидация на всички проеверопейски сили и те вероятно ще намерят общ кандидат за президентските избори догодина, който да спечели срещу представителя на партията на Марин льо Пен. Като такъв се очертава засега бившият премиер Едуар Филип. В Германия „Алтернатива за Германия“ е изолирана политически, без никакви перспективи да намери коалиционен партьор, с когото да управлява. В Нидерлания евроскептикът Герд Вилдерс беше заменен от проевропейския либерал Роб Йетен, в Полша популярността на премиера Доналд Туск и управляващата партия „Гражданска коалиция“ расте, докато позициите на умерените суверенисти и популисти в Чехия и особено Словакия отслабват. В Румъния избраха проевропейски президент - Никушор Дан, и правителството на либерала Илие Боложан засега няма алтернатива. Суверенизмът е всъщност в отстъпление. Европейският съюз осъзнава, че в лицето на тази стратегическа самота, в която я постави Тръмп, му се налага да се превърне в самостоятелна военна сила. Това предполага и реформа на европейските институции. Вървим към конфедерална Европа и е важно България да вземе своето достойно място в нея.

Какво ще бъде влиянието върху България след паднето на Виктор Орбан и може ли България да заеме мястото на орбанова Унгария в ЕС?

- Орбан оставя Унгария страната си бедна, много корумпирана и зависима от путинова Русия, но пък изолирана в ЕС. Сигурен съм, че българските граждани, които в огромното си мнозинство са проевроепйски настроени, няма да позволят този пагубен за страната ни сценарий.

ПП-ДБ воюва на два фронта – антикорупционния и геополитическия. Но има ли корупцията и външен произход, можем ли да внасяме корупционни зависимости?

- Влиянието на путинова Русия в България е един от основните канали, по който се захранва нашенската политическа и всякаква корупция. Когато ние от ПП-ДБ се борим срешу корупцията, се борим всъщност срещу путинизма и неговите метастази в българското общество и обратното - когато настояваме страната ни да бъде в сърцевината на Европейския съюз, всъщност създаваме предпоставки за ограничаване и с времето – за изкореняването на корупцията.

Къде ще бъде ПП-ДБ след изборите – във властта или в опозиция?

- Това ще решат българските граждани, които с гласа си ще покажат доколко искат силна България в силна Европа. Отговорът е: номер 7 в бюлетината.

*Материалът е публикуван съгласно договор, сключен между "Уебграунд Груп" АД и ПП "Да, България" във връзка с предизборната кампания за Парламентарни избори 2026 г. Купуването и продаването на гласове е престъпление!