"В името на партийни цели се жертва авторитетът на страната": ГЕРБ подали сигнал до ЕК за манипулации с бюджетния дефицит

От ГЕРБ са подали сигнал към Европейската комисия за манипулации на бюджетния дефицит. "Целта е да се увеличи неправомерно дефицитът за изтеклата 2025 г. и да се намали скандалният бюджетен дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт на страната за 2026 г.", заяви народният представител от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова.

Тя обясни възраженията, които от партията имат, по отношение на възложения на Сметната палата от Народното събрание извънреден одит на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

"Преди близо месец ви запознахме с информация, че в рамките на този извънреден одит на АПИ се извършват определени манипулации, свързани с данните и с наличните документи. Това, което всъщност стана известно е, че след устните указания на Министерство на финансите в АПИ се изготвят документи, сертификати за дейности, които трябва да бъдат приети и отчетени през 2026 г., но се създават документи и сертификати, на база на които тези дейности се прехвърлят в изтеклата бюджет на 2025 г., а трябва да бъдат осчетоводени за 2026 г.", обясни Петкова.

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Според нея "целта на това мероприятие е да се увеличи неправомерно дефицитът за изтеклата 2025 г. и да се намали скандалният бюджетен дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт на страната за 2026 г.".

"С тази информация министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков се оказа, че разполага още преди проектът на доклад за одита на АПИ да е факт", коментира Теменужка Петкова.

"Няма фактури в чекмеджета"

Тя коментира, че от доклада за одита на АПИ става ясно, че е връчен както на настоящото ръководство на АПИ, така и на всички бивши ръководители на пътната агенция, чиято дейност е била обект на контрол.

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"В доклада на Сметната палата става ясно, че митът на управляващите от „Прогресивна България“ за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от Управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест, това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни. Така че ние в рамките на вчерашния ден сигнализирахме Европейската комисия, надяваме се да бъдат предприети съответните мерки", заяви Петкова, цитирана от БТА.

"Няма как в името на едни тясно партийни цели да се жертва авторитетът на страната и на нашите национални и европейски институции", категорична е тя.

Още в началото на септември от ГЕРБ информираха, че разполагат с данни, че в резултат на устни указания на Министерството на финансите в АПИ се създават документи, на базата на които се цели прехвърляне на разходи от 2026 г. в 2025 г. От финансовото министерство заявиха в позиция, че категорично се разграничават от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 г. чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити. След запитвания от Сметната палата информираха, че се извършват всички одити на Агенция „Пътна инфраструктура“, социалните плащания и публичните финанси, възложени от Народното събрание, и към настоящия момент няма приети от Сметната палата окончателни одитни доклади по нито един от тях. От институцията уточниха, че окончателният одитен доклад трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври 2026 г.

Предварителни данни: 2,8% бюджетен дефицит към края на септември