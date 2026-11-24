Иранска певица и четирима членове на музикалната ѝ група получиха по 74 удара с камшик, след като бяха осъдени за "нарушаване на общественото приличие чрез представяне и разпространение на неприлично и неморално съдържание онлайн", съобщи иранският новинарски сайт Емтедад, цитиран от Ройтерс. Певицата Парасту Ахмади и четиримата ѝ колеги получиха също и двугодишна забрана за творческа и музикална дейност и пътувания, съобщи Емтедад, цитирайки адвоката им Мостафа Нили.

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Наказанието идва след разпространения от тях през декември 2024 г. в "ЮТюб" видеоклип, който показва Ахмади да пее без задължителната забрадка - хиджаб, заедно с мъже от групата ѝ в свещения ирански град Кум, южно от столицата Техеран, съобщи базираната в Норвегия правозащитна организация "Хенгав". Западни правителства и организации за защита правата на човека критикуват бичуването като форма на изтезание и нарушение на международното право.

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Иран отхвърля обвиненията относно състоянието на човешките права в страната, като твърди, че западните държави трябва да се съсредоточат върху собствените си проблеми в тази област. Иранските власти засега не са отговорили на искането на Ройтерс за коментар.

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Правилата, изискващи жените да носят хиджаб, бяха източник на напрежение по време на протестите през 2022 г. след смъртта в ареста на иранката от кюрдски произход Махса Амини, която бе арестувана за предполагаемо нарушение на строгите изисквания за облеклото в Иран. Тези правила все по-често се нарушават по улиците на Техеран и извън иранската столица, а прилагането им също стана по-селективно. Не се уточнява дали адвокатът им е представлявал петимата обвиняеми по време на съдебния процес.

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