Васил Божков е кандидат за депутат срещу Борисов и Нинова в София

Одобрявате ли промяната в процеса на ваксинация срещу COVID-19 - който иска, да отива да се ваксинира?

Да, така трябваше от самото начало

Не, пак става хаос - никаква обща информация, оттук-оттам разбираш къде и как може

Изобщо няма да се ваксинирам и не ме интересува как върви