ГЕРБ атакува бюджета на Радев: Нов дълг, по-високи данъци и още инфлация

Бюджетът за 2027 г. ще доведе до ново увеличение на държавния дълг, данъците и разходите, без да предложи мерки за овладяване на инфлацията. Това е оценката на ГЕРБ за финансовата рамка, представена от правителството на Румен Радев.

От партията разкритикуваха и начина, по който кабинетът представи проекта. Според тях управляващите са направили презентация извън парламента, без депутатите и останалите експерти да имат възможност да се запознаят с пълния документ. Към момента на изявленията бюджетът все още не беше публикуван на сайта на Министерството на финансите.

Бившият министър на образованието Красимир Вълчев определи финансовата рамка като "бюджет на инерцията" и заяви, че липсата на публичен документ прави невъзможен независимия анализ на заложените политики. Още: "Демократична България" обяви Бюджет 2027 за "страшно свличане": Истинският дефицит е 4,2%, а не 3,5%

"Ние, ако искаме да разберем бюджета, трябва да се доверим единствено на думите на управляващите. Не можем да направим собствен прочит, не можем да разчитаме на прочита на останалите експерти. Не само Народното събрание, нито една друга институция не може да си прочете бюджета", коментира Вълчев.

По думите му проектът не може да бъде определен нито като благоразумен, нито като антиинфлационен, нито като социален.

"Нито е благоразумен, нито е антиинфлационен, нито е ляв, нито е десен, нито е социален. Ние просто не знаем как да го наречем освен може би пак бюджет на инерцията. Ще продължи инфлацията, доколкото разбираме, ще продължи проинфлационната бюджетна политика, бюджетните дефицити", заяви депутатът.

Бившият финансов министър Теменужка Петкова също атакува подхода на правителството, като посочи, че представянето на бюджета извън Народното събрание е знак за пренебрежение към парламента и неговата роля. Още: Бюджет 2027: 3,5% дефицит, 8,6 млрд. евро нов дълг и 5000 съкратени чиновници (ВИДЕО)

Според нея управляващите не се интересуват от мнението на депутатите и на практика превръщат законодателната институция в "гумен печат" за решенията си.

Бившият министър на енергетиката Жечо Станков постави акцент върху липсата на достатъчно мерки за компенсиране на бизнеса за високите цени на електроенергията и горивата. Според него поскъпването вече се отразява върху цените на хранителните продукти и ще продължи да натоварва предприятията.

"Българският бизнес ще продължава да страда от високите цени на електрическата енергия, ще продължава да не бъде компенсиран на ежемесечна база. Аз вече виждам цените, високите цени на горивата на етикетите на хранителните продукти", предупреди Станков.

Той очаква новото поскъпване на електроенергията да се отрази непосредствено върху разходите на предприятията още през следващата седмица, когато бизнесът получи сметките си за ток. Още: "Бюджет на вразумяването": Гълъб Донев се оправда с лошо фискално наследство - обеща да търси приходи

"Очаквайте още следващата седмица, на 10-о число, бизнесът, като си получи два пъти и половина по-високата сметка за ток в сравнение с летните месеци, тази цена на електроенергията да намери отражение веднага на разхода", заяви бившият енергиен министър.