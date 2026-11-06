Войната в Иран:

Управляващите отмениха блицконтрола: Радев и министри няма да отговарят на депутатски въпроси

06 ноември 2026, 10:34 часа 1035 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Управляващите отмениха блицконтрола: Радев и министри няма да отговарят на депутатски въпроси

Парламентът няма да проведе традиционния блицконтрол, по време на който депутатите могат да задават актуални въпроси на премиера Румен Радев и вицепремиерите за общата политика на правителството. Мнозинството от "Прогресивна България" извади процедурата от дневния ред на Народното събрание, въпреки че тя е предвидена за всеки първи петък от месеца.

Предложението за промяната е направено от председателя на парламента Михаела Доцова, излъчена от ПБ. Вместо блицконтрола управляващите са включили в програмата други точки, сред които ратификация на споразумение между Европейския съюз и Узбекистан и на конвенция, свързана с европейската гражданска авиация.

Реакция

Решението предизвика недоволство сред опозицията. От "Демократична България" обвиниха управляващите, че премиерът и финансовият министър избягват парламентарния контрол в момент, когато има множество въпроси около закъснението на бюджета и съдържанието му. Още: Какво очаквате от политическата зима в България? Анкетата на Actualno.com

"Премиерът и министърът на финансите се скриха, за да не отговарят на въпроси - защо бюджетът закъснява, какво ще има в него, защо в УНСС", заяви депутатът от ДБ Александра Стеркова.

В отговор Доцова защити решението на мнозинството. Тя обясни, че за промяната в дневния ред е бил свикан председателски съвет след края на вчерашното заседание, на който са присъствали и са били информирани представителите на всички парламентарни групи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно представянето на проекта за бюджет е насрочено за 13 ч. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Парламентарен контрол Румен Радев блиц контрол Прогресивна България кабинетът Радев
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес