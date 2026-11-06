Управляващите отмениха блицконтрола: Радев и министри няма да отговарят на депутатски въпроси

Парламентът няма да проведе традиционния блицконтрол, по време на който депутатите могат да задават актуални въпроси на премиера Румен Радев и вицепремиерите за общата политика на правителството. Мнозинството от "Прогресивна България" извади процедурата от дневния ред на Народното събрание, въпреки че тя е предвидена за всеки първи петък от месеца.

Предложението за промяната е направено от председателя на парламента Михаела Доцова, излъчена от ПБ. Вместо блицконтрола управляващите са включили в програмата други точки, сред които ратификация на споразумение между Европейския съюз и Узбекистан и на конвенция, свързана с европейската гражданска авиация.

Реакция

Решението предизвика недоволство сред опозицията. От "Демократична България" обвиниха управляващите, че премиерът и финансовият министър избягват парламентарния контрол в момент, когато има множество въпроси около закъснението на бюджета и съдържанието му. Още: Какво очаквате от политическата зима в България? Анкетата на Actualno.com

"Премиерът и министърът на финансите се скриха, за да не отговарят на въпроси - защо бюджетът закъснява, какво ще има в него, защо в УНСС", заяви депутатът от ДБ Александра Стеркова.

В отговор Доцова защити решението на мнозинството. Тя обясни, че за промяната в дневния ред е бил свикан председателски съвет след края на вчерашното заседание, на който са присъствали и са били информирани представителите на всички парламентарни групи.

Междувременно представянето на проекта за бюджет е насрочено за 13 ч. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).