След риск за неприкосновеността на частната собственост: ДБ сезира Конституционния съд

„Демократична България“ сезира Конституционния съд заради промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, тъй като според партията той представлява риск за неприкосновеността на частната собственост. Промените бяха приети в края на септември месец, като част от тях касаят средствата от т.нар. „бели петна“. Става въпрос за средства от ползването на земеделски земи, които държавата събира и следва да изплати на собствениците им, съобщават от пресцентъра на партията.

„Сто и петдесет милиона евро са силово отнети от собствеността на българските граждани и са насочени към новосъздаден фонд за подпомагане на земеделските производители. Това стана чрез промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, по силата на който бяха направени промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Ние остро атакувахме по време на дебата тези действия на управляващото мнозинство в лицето на Прогресивна България, но нито един от аргументите ни не беше съобразен,“ заяви народният представител Свилен Трифонов, който е сред авторите на конституционната жалба.

От коалицията са категорични, че оспорените разпоредби противоречат на принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България и на гаранциите за правото на собственост и неприкосновеността на частната собственост. Според ДБ, при приемането на законопроекта не е съобразена и относимата практика на Европейския съд по правата на човека. . ОЩЕ: "Посяга се върху частната собственост": ДБ подготвя искане до КС заради земеделски закон (ВИДЕО)

Проблемът с "белите петна"

Припомняме, че въпросът с "белите петна" възникна още през 2017 г.

Тогава на среща със собствениците на земеделски земи стана ясно, че хиляди левове губят всяка година собствениците на земи, превърнати в т.нар. „бели петна“.

Става въпрос за земи, за които собствениците на са подали декларации с изрично описание какво ще правят с тях през следващата стопанска година и не ги отдават под наем или за съвместно ползване.

Още през 2017 г. Мая Манолова предупреди, че чрез процедура за уедряване може да се стигне до недоброволно уедряване на земеделските земи. ОЩЕ: Обсебва ли се масово по законен път земеделска земя в България?