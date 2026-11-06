Войната в Украйна:

След риск за неприкосновеността на частната собственост: ДБ сезира Конституционния съд

06 ноември 2026, 12:35 часа 921 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След риск за неприкосновеността на частната собственост: ДБ сезира Конституционния съд

„Демократична България“ сезира Конституционния съд заради промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, тъй като според партията той представлява риск за неприкосновеността на частната собственост. Промените бяха приети в края на септември месец, като част от тях касаят средствата от т.нар. „бели петна“. Става въпрос за средства от ползването на земеделски земи, които държавата събира и следва да изплати на собствениците им, съобщават от пресцентъра на партията.

„Сто и петдесет милиона евро са силово отнети от собствеността на българските граждани и са насочени към новосъздаден фонд за подпомагане на земеделските производители. Това стана чрез промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, по силата на който бяха направени промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Ние остро атакувахме по време на дебата тези действия на управляващото мнозинство в лицето на Прогресивна България, но нито един от аргументите ни не беше съобразен,“ заяви народният представител Свилен Трифонов, който е сред авторите на конституционната жалба.

От коалицията са категорични, че оспорените разпоредби противоречат на принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България и на гаранциите за правото на собственост и неприкосновеността на частната собственост. Според ДБ, при приемането на законопроекта не е съобразена и относимата практика на Европейския съд по правата на човека. . ОЩЕ: "Посяга се върху частната собственост": ДБ подготвя искане до КС заради земеделски закон (ВИДЕО)

Проблемът с "белите петна"

Припомняме, че въпросът с "белите петна" възникна още през 2017 г.

Тогава на среща със собствениците на земеделски земи стана ясно, че хиляди левове губят всяка година собствениците на земи, превърнати в т.нар. „бели петна“. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Става въпрос за земи, за които собствениците на са подали декларации с изрично описание какво ще правят с тях през следващата стопанска година и не ги отдават под наем или за съвместно ползване.

Още през 2017 г. Мая Манолова предупреди, че чрез процедура за уедряване може да се стигне до недоброволно уедряване на земеделските земи. ОЩЕ: Обсебва ли се масово по законен път земеделска земя в България?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Земеделска земя Конституционен съд Демократична България бели петна частна собственост
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес