"Абе, сине майчин, теб направих шеф на АДФИ, за да отговаряш за контрола. Не ви ли е срам?": Борисов остро към депутат от ПБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува остро управлението на Румен Радев и в частност темата за стабилността на публичните финанси. В своето изявление в кулоарите на парламента в четвъртък той остро се обърна към депутат от "Прогресивна България", наричайки го "сине майчин".

"Даже сутринта един господин сутринта казал, че бил слаб контролът. Ама вие сте виновни, когато доведохте да го правя шеф на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) (бел. ред. Борисов се обръща към Теменужка Петкова). Абе, сине майчин, теб направих шеф на АДФИ, бе, да отговаряш за контрола. Не ви ли е срам?", каза Борисов.

Кой визираше?

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По-късно стана ясно, че лидерът на ГЕРБ е визирал народният представител от "Прогресивна България" Стефан Белчев. Последните два дни той имаше няколко телевизионни участия, в които обясни, че проблемите в публичните финанси са заради слаб контрол назад в годините. Същият обаче вече цяло десетилетие заема различни постове, свързани точно с контрола върху публичните финанси и е неизменна част от държавната администрация.

Според публичните данни Белчев е бил заместник-министър на финансите за периода април - август 2024 г., директор на Агенцията за държавна финансова инспекция за периода 2021 - 2024 г. и директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ за периода 2017 - 2021 г. Преди това има опит и като директор на дирекция „Вътрешен одит“ в Министерството на финансите за периода 2006 - 2016 г. През периода 2024 г. - 2026 г. е директор „Връзки с обществеността и протокол“ в Министерство на финансите, а след това и Ръководител на звеното.

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