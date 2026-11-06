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Калин Стоянов нападна Демерджиев, че ръководи "бандата на кошаревските свидетели"

06 ноември 2026, 13:04 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Калин Стоянов нападна Демерджиев, че ръководи "бандата на кошаревските свидетели"

"Коя е бандата на кошаревските свидетели в България и кой е техният началник? Предполагам никой не знае отговора на този въпрос. Аз ще ви кажа. Това е министърът на вътрешните работи Иван Демерждиев", каза бившият министър на вътрешните работи и депутат от ДПС Калин Стоянов пред медиите в парламента. Думите му са във връзка със съвместна полицейска акция на СДВР и ГДБОП в Гурково. 

Защо смята така?

Калин Стоянов определи акцията като зрелищна и обърна внимание, че СДВР са излезли от територията на София - град.

По думите на Стоянов сред задържаните при тази акция са Мариян и Георги Цоневи, като единият е основен свидетел по делото, по което в Окръжна прокуратура в Бургас се води досъдебно производство, по което са привлечени като обвиняеми Радослав Ревански, Христо Шарков и Димитър Гавазов.

"Имаме една повтаряемост на кошаревски свидетели и потърпевши", обясни Калин Стоянов. 

Кой управлява МВР?

Стоянов постави въпроса и кой управлява МВР.

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"Дали това не са криминално проявени лица, които не го отричат, дори открито казват, че всички кадрови назначения от заместник-министър надолу зависели и минавали през тях", добави още Стоянов. ОЩЕ: "Хората ги е страх да отидат до магазина": ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на шефа на ОДМВР - Кърджали

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ДПС Калин Стоянов Иван Демерджиев 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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