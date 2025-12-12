"Ще видим Радев в нова светлина": Христо Панчугов очаква политическия театър да продължи

Подозирам, че ще видим опит за политическа употреба на самата процедура. Няма да има бързи действия по извъртяване на мандатите. Ще се опитат да продължат политическия театър, за да създадат за себе си възможно най-позитивни – от тяхна гледна точка – нагласи за бъдещите избори. Този коментар направи в интервю за БНТ политологът Христо Панчугов за актуалната политическа обстановка и възможните пътища след оставката на кабинета "Желязков".

Следва стандартната процедура по връчване на мандат на първите три политически сили, съставяне на служебно правителство и организиране на предсрочни избори.

По думите на политолога предстои да видим президента Румен Радев в нова светлина – в битка за влизане в парламента и управление на България.

Големият въпрос, според Панчугов, е дали политическите формации ще осъзнаят грешките си, ще се променят и ще формулират по достатъчно вдъхновяващ и убедителен начин послание, което да убеди гражданите, които до преди няколко дни бяха на протест, че всъщност има потенциал да се промени политическият модел.

"Ако това се случи, избирателната активност ще е висока и въпросът как ще се управлява държавата от тук нататък ще е ясен", завършва Панчугов.