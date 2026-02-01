Почти 10% от автомобилите, продавани в Европа, вече са китайски

Дялът на китайските автомобилни производители на пазара на нови автомобили в Европа достигна рекордните 9,5% през декември 2025, съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на данни от германската изследователска компания Dataforce.

Защо китайските електромобили са по-евтини от останалите?

Продажбите на китайските компании растат поради популярността на техните хибридни и електрически автомобили. Също така, производителите от Китай през последното тримесечие на 2025 г. за първи път изпревариха корейските конкуренти по продажби на нови автомобили. Изчисленията на Dataforce вземат предвид страните от Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия и Обединеното кралство.

Китайските автомобили са особено популярни във Великобритания и страните от Южна Европа – Испания, Италия и Гърция. "Изумени сме колко бързо китайските автомобили са се утвърдили в Южна Европа. Знаехме, че жителите на тези страни са по-гъвкави при избора на марка на автомобила, но в сегмента на електрическите автомобили това беше неочаквано", коментира анализаторът на Dataforce - Джулиан Литцингер.

Още: Поредният китайски автомобилен гигант стъпва на българския пазар

Делът на китайските електрически автомобили в съответния сегмент на автомобилния пазар беше 11% през 2025 г., което е два пъти повече спрямо предходната година.

Според агенцията, поради насищането на китайския вътрешен пазар и митата в САЩ, китайските производители се очаква да продължат да увеличават доставките си за Европа. Това усложнява ситуацията за европейската автомобилна индустрия, която дава работа на 13 милиона души и е загубила 110 хиляди работни места през последната година и половина.

Китайски автомобили, както и BMW и VW, са частично забранени в Европа