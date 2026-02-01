Посланикът на Украйна: Вярваме, че Доналд Тръмп може да убеди Путин да спре бомбардировките завинаги

Мечтата за мир в Украйна остава по-жива и по-издръжлива от всякога, въпреки че близо четири години пълномащабна война промениха необратимо съдбите на хората, градовете и цели поколения. Това заяви посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук в специално интервю пред Марина Цекова. Тя описа страната си като място, където всичко се е променило – от ежедневието до смисъла на символите, като отбеляза, че някогашните престижни апартаменти на високи етажи днес са се превърнали в основни мишени за ракетни атаки.

Дипломатът сподели през сълзи и личната цена на конфликта, като подчерта, че в Украйна няма семейство, което да не е засегнато, включително нейното собствено, загубило роднини и деца на близки приятели. Според нея хуманитарната ситуация остава критична, тъй като милиони хора са лишени от достъп до вода и електричество. Тя обърна специално внимание на съдбата на възрастните хора с ограничена подвижност и децата, които не могат да посещават училище, наричайки разрушената инфраструктура и липсата на основни нужди истинското лице на така наречения „руски мир“.

Въпреки огромния натиск, Илашчук бе категорична, че за над 1400 дни война Русия не е постигнала стратегическите си цели. Мащабите на агресията през изминалата 2025 година са безпрецедентни, като по думите на посланика срещу Украйна са били изстреляни около 60 000 управляеми авиационни бомби, близо 2400 ракети и над 100 000 ударни дрона. В този период сигналът за въздушна тревога в страната е задействан почти 20 000 пъти, което е изтощило инфраструктурата, но не е пречупило устойчивостта на народа.

По отношение на евентуални преговори за прекратяване на огъня, посланикът зае твърда позиция, че териториите не са стока за размяна. Тя подчерта, че окупираните земи представляват съдбите на реални хора и всеки отказ от тях би бил предателство към онези, които чакат завръщането на украинската власт.

В дипломатически план Илашчук изрази надежда, че разговорите с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп могат да доведат до решителен обрат. Тя сподели вярата си, че той притежава капацитета да убеди Владимир Путин да спре бомбардировките окончателно, а не само за кратък период от време. Като задължителни условия за постигането на траен мир дипломатът посочи ясните гаранции за сигурност, ефективното възпиране на бъдеща агресия и пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз. В края на разговора тя изказа благодарност към България за последователната подкрепа и изрази увереност, че бъдещите спомени на нейния народ ще бъдат по-мирни и щастливи.

ОЩЕ: Олеся Илашчук: Мирът е невъзможен без участието на самите украинци и партньорите от ЕС