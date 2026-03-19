Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 30 МИР – Шумен

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 30 МИР – Шумен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Айлин Нуридин Пехливанова

2. Захари Георгиев Борачев

3. Хелия Кирилова Божилова

4. Йордан Недев Йорданов

5. Юлиана Мирчева Попова-Йосифова

6. Данчо Георгиев Караджов

7. Тефик Али Хасан

8. Станислав Гинев Бозов

9. Милен Иванов Милчев

10. Марин Миланов Траев

11. Цветозара Валентинова Живкова

12. Богомил Петров Петров

