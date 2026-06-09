"Стратегическа грешка с тежки икономически последствия": Депутати от ПП с остра критика за обявеното спиране на оръжията за Украйна

Депутати от "Продължаваме промяната" реагираха остро на обявеното от министъра на отбраната Димитър Стоянов спиране на доставките на оръжия за Украйна.

Николай Денков: Каква е позицията на правителството по въпроса?

Преди два дни външният министър Велислава Петрова призова за ефективна военна подкрепа за Украйна, съчетана с икономически санкции срещу Русия и дипломация. Това стана в интервю за френска медия, което беше широко цитирано и у нас. Днес министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви пред български журналисти, че България спира въоръжението за Украйна. Новината веднага е цитирана от международни медии. Ако това е някаква стратегия да се угоди на всички, не работи. Ако министрите в правителство не си говорят, е още по-зле. Това написа на профила си във Facebook бившият премиер и настоящ депутат от ПП Николай Денков.

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Изпращам парламентарен въпрос към премиера, за да изясни каква точно е позицията на българското правителство по въпроса. И трябва ли, ако България бъде нападната от агресор, да се предадем веднага, за да има "справедлив и устойчив мир".

Богданов: Стратегическа грешка с тежки икономически последствия

Бившият икономически министър, а сега депутат от ПП Богдан Богданов пък окачестви спирането на помощта като „стратегическа грешка с тежки икономически последствия“.

Ето какво още написа той на профила си във Facebook:

Позицията на Министъра на отбраната от днес, а миналата седмица и на Премиера Радев, да преустанови подкрепата с военна помощ за Украйна не е акт на "мир", а тежка външнополитическа и икономическа грешка.

Включва ли това ограничаване на бизнеса на ВПК на България?

Нека погледнем фактите отвъд популизма:

България не "подарява" нищо, а продаваме много: България не изпразва складовете си безвъзмездно. Напротив, родната отбранителна индустрия бележи рекордни обороти от милиарди евро именно заради засиленото търсене.

Удар по българската икономика: ВПК е един от най-големите работодатели в страната. Рискуваме съдбата на над 50-60 000 служители и милиарда евро годишен оборот (около 4% БВП). Политическото самоизолиране застрашава тези работни места.

Ще забравим ли за участие във възстановяването на Украйна. Страните, които обърнат гръб на Украйна в най-критичния момент, ще бъдат последна дупка на кавала. България доброволно се изключва от този огромен пазар за нашите строителни, логистични и производствени компании.

Технологична изолация: Украйна в момента е глобален полигон за иновации. Спирайки партньорството, ние губим директен достъп до стратегическо съвместно развитие на технологии от бъдещето — военни дронове, сателитна комуникация, роботика и съвременни ИТ решения за сигурност. Вместо да модернизираме армията и науката си, избираме да изостанем.

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Геополитиката не търпи празни пространства. Когато България се оттегля от позицията на предвидим и надежден партньор в НАТО и ЕС, печелят само нашите конкуренти, които с удоволствие ще заемат мястото ни на пазара. Популизмът днес е фалит за икономиката ни утре.

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