Кабинетът "Радев":

"Демократична България" атакува пред Конституционния съд новия състав на ЦИК

09 юни 2026, 14:28 часа 604 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Демократична България" атакува пред Конституционния съд новия състав на ЦИК

Коалиция "Демократична България" ще оспори в Конституционния съд квотното разпределение на местата в новия състав на Централната избирателна комисия (ЦИК), съобщиха от формацията. Заявка за това се чу и по време на консултациите с президентът Илияна Йотова по-рано във вторник, като след отказа на държавния глава да промени квотите на партиите и коалициите, то от ДБ започват събиране на подписи за това. Възможно е подкрепа да дойде от "Възраждане", които също оспориха математическия модел, по който бяха разпределени местата.

В началото на консултациите с политическите формации, представени в 52-ото Народно събрание, държавният глава представи изпратеното от ДБ възражение, по отношение на разпределението на мандатите. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов поиска от държавния глава и администрацията на парламента да изискат становище от настоящия състав на ЦИК, който вече има установена практика с използване на различна методика. Използването на вече установената от ЦИК методика би дала на ПП-ДБ (коалиционният формат, явил се на изборите за 52-ото Народно събрание) да получат 3 квоти в бъдещата комисия, а не 2, каквото е заложено в указа на президента.

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В резултат на това, Божанов заяви, че политическата формация ще търси подписи за сезиране на Конституционния съд. Като знак на несъгласие, ПП-ДБ не излъчи зам.-председател на ЦИК.

Припомнете си как протече и публичния спор между държавния глава и партиите и коалициите тук - "Нека се уважаваме малко повече": Кой колко места да има в ЦИК скара Йотова и партиите (ВИДЕО).

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Илияна Йотова ЦИК Демократична България
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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