"Прогресивна България" замразява депутатските заплати на 4236 евро

"Прогресивна България" внесе промени в правилника на Народното събрание, с които ще спрат автоматичното увеличаване на депутатските заплати и ги фиксират в размер на три средномесечни заплати в обществения сектор, спрямо данните на Националния статистически институт (НСИ) за месец март 2026 г. Това става ясно от проект на решение, внесен от депутати от управляващата парламентарна група във вторник, видя Actualno.com.

С текстовете, внесени от председателя на парламента Михаела Доцова и председателя на групата на ПБ Петър Витанов, се изменят финансовите правила, по които работи парламентарният бюджет. По сегашните данни средната заплата в обществения сектор за март е 1412 евро, както обяви НСИ. Така основното депутатско възнаграждение достигна 4236 евро. С него са обвързани и заплатите на редица други висши длъжности в държавата.

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В същото време, управляващите добавят, че това възнаграждение "може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година", което се разчита като вид вратичка, с която все пак ПБ не затваря вратата за окончателно замразяване на заплатите.

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