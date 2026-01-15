Войната в Украйна:

Защо ИТН и БСП спасиха охраната на Борисов и Пеевски: Анализ за елементите на завладяната държава

Политическият ПР ексерт Нидал Алгафари заяви, че охраната от НСО на Делян Пеевски и Бoйко Борисов се решава от парламентарните комисии - дали съответно да имат охрана или тя да се махне. И единият, и другият отговарят за много хора и е логично да бъдат с охрана, аргументира се той в студиото на bTV. Според него има причини охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов да остане. Какви са обаче тези причини не стана ясно. Още: "Борисов и Пеевски не са чули протеста": ПП-ДБ с твърдения за натиск срещу депутат от БСП

Защо ИТН и БСП се обърнаха и какво се случи?

Алгафари посочи, че политиците имат право да се променят по всяко едно време. Така той не влезе в конкретика защо парламентарните групи на "Има такъв народ" и БСП-Обединена левица смениха гласуването си за охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. 

Политическият анализатор Слави Василев, който също присъства в студиото на bTV, посочи, че охрата на Делян Пеевски и Бойко Борисов олицетворява модела на завладяната държава. Въпросът е какъв ще бъде антимафиотският консенсус, който ще се роди в близко бъдеще, посочи Василев, като по този начин намекна за президентска партия. 

Той определи поведението на ИТН и на БСП като "наглост" и като страх от невъзможността да влязат в следващо Народно събрание. 

Според него както ГЕРБ, така и ДПС-Ново начало осъзнават, че обществото настоява за машинно гласуване и не иска хартиените бюлетини. Политиците се опитват отново да излязат сухи от водата и да направят промени в Изборния кодекс в 12 без 5 и то в последния момент, разкритикува Слави Василев. 

