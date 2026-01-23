Хей, другарю, що размахваш тая нула!

Пак сме в предизборна обстановка, но само Бойко Борисов показва предизборна бдителност и пак тръгна по села и паланки да надъхва актива.

Трябва да докаже, че не е изяден като в Пазарджик миналата година.

Гледахме едно от първите му изпълнения на моноспектакъла, който ще играе в националното му предизборно турне.

Конспектът е все същият: Ние сме за всичко хубаво и против всичко лошо, ний постигнахме огромни успехи и направихме невъзможното, за да влезем в Еврозоната.

Обаче!

Един испански вестник нарече Асен Василев “човека, подготвил България за влизането в Еврозоната”.

Кръвна обида за Борисов! Ще има да се сърди и да натяква през цялото предизборно турне, а може би и след това.

“Ако не бях аз, всичко за Еврозоната щеше да НУЛА! НУЛА!” - викаше тоя велик човек на хората си и на камерата, показвайки с ръка кръгче, което олицетворява абсолютната нула.

По-скоро като любопитен акцент отбелязваме и един микро етюд в моноспектакъла на Борисов.

Той пак се хвали с милионите километри положен асфалт по Божията и Борисова воля и особено за пътя до Враца, където била пробита скала!

“Гледам - вика - гледам скалата и се питам: как ще правим пътя тука!”

И тука вече разпознахме мотива - явно в оперативната памет на Борисов е изскочил стар файл от читанката му за 5 клас, когато е учил Смирненски:

- Хей, другарю, ти какво решил си с чука!

С тоя трясък и искри?

- Аз ли? Път ще се прокара, друже, тука,

нов път в тези канари!