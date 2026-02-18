Делото „Петрохан“: Фарс в три действия, излъчва се на живо във Фейсбук

Главно действащо лице в пиесата е картонен макет на адвокат.

Действие първо. Съдебна зала.

Съдия в тога и нощна шапка: Откривам заседанието. Какъв е тоя зор посред зима? Аз спя сега зимен сън.

Временно неизпълняващ никаква длъжност: Г-н съдия, спешно е, делото е от висок обществен интерес.

Съдията: Добре, давайте по-бързо, че идват избори.

Временният: Става въпрос за тройно убийство. Ето ги обвиняемите.

Съдията: Нещо ми се виждат омърлушени и не съвсем пресни. Живи ли са?

Временният: Съвсем не, товарищ... ааа... г-н съдия. Напълно умрели са. По-точно убити.

Съдията: Защо тогава те са обвиняемите?

Временният: Ми не хванахме други. А тези ги заловихме на местопрестъплението. Значи са съпричастни, така да се каже.

Съдията: Хм... Добре, няма значение. В какво ги обвинявате?

Временният: Законно притежание на оръжие, окултни практики с цел прекъсване на цикъла от прераждания, веганство, спелеология, наркотрафик, трафик на хора, трафик на оръжие, трафик на купести облаци и педофилия.

Мистериозна личност: Петрохан не е това, което е.

Съдията: Вие пък кой сте? И къде изчезнахте? Добре, няма значение. Давам думата на защитата.

Временният започва да дърпа един канап, който отваря и затваря картонената челюст на макета на адвоката.

Съдията: Нищо не се разбира. Какво казахте? Добре, няма значение. Обявявам почивка.

В почивката тече реклама на колбас „Петрохан“: Който яде „Петрохан“, живее сто години!

Второ действие. Съдебна зала.

Съдията: Откога обвиняемите са развивали такива дейности?

Временният: От години. Стари познайници на Министерството на карантията и комплектите за дроб-сърма.

Съдията: Защо тогава едва сега повдигате обвиненията?

Временният: Знаете, че аз такова, нали временно съм.

Съдията: Няма значение. Да разпитаме обвиняемите.

Временният: Обективно невъзможно, г-н товарищ.

Съдията: Нека тогава разпитаме свидетелите.

Временният: Аз вече ги разпитах. Едните казват, че обвиняемите са извършвали нечовешки жертвоприношения на закуска. Другите – че обвиняемите са Светата троица. И в двата случая не е богоугодно. (Прекръства се и си почуква главата.)

Съдията: Добре, няма значение. Каква присъда искате?

Временният: Предлагам смъртно наказание.

Съдията: Но в нашия наказателен кодекс такова наказание няма!

Временният: Да направим изключение – те и без това са мъртви.

Под прозорците на залата се чува как скандира хорът на Фейсбук общественост 1: Смърт! Смърт! Смърт!

Под прозорците от другата страна на залата се чува хорът на Фейсбук общественост 2: Осанна! Осанна! Осанна!

Съдията: Почивка преди обявяването на присъдата.

В почивката хоровете на двете Фейсбук групи пеят в синхрон: Пеетрохаааан, Пеетрохааан, Пеетрохааан.

Трето действие. Страшна съдна зала.

Съдията започва да чете присъдата. В този момент в залата се втурват три нови трупа с вик: И ние искаме да бъдем съдени!

Мистериозна личност: Ламите не са това, което са.

В този кратък миг съдията отново потъва в зимен сън.

Завеса.

Всички излизат и се покланят. В това време гардеробиерката на театър „България“, преоблечена като рейнджър, раздава на публиката рекламни бюлетини.

Автор: Емил Данаилов, Прас Прес