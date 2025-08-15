Ароматно свинско със зеленчуци на фурна: Вкусна и бърза вечеря

Още една рецепта за вкусно и сочно свинско на фурна

Ароматно свинско месо със зеленчуци, изпечено във фурна - това е идеално ястие за семейна вечеря. Приготвянето му изисква минимум усилия, но ще получите максимум вкусови и здравословни ползи.

Месо със зеленчуци на фурна

За приготвянето му ще ви трябват следните продукти:

свински котлет - 500 гр

подправки (сушен чесън, смлян черен пипер, кориандър, сол) - на вкус

лук - 1 бр.

картофи 4-5 бр.

домат - 2 бр.

чушка - 1 бр.

настъргано твърдо сирене или кашкавал - 70 гр

заквасена сметана - 2 с. л.

Нарежете котлета на порции с дебелина 1,5-2 см. Добавете сол и черен пипер. Обелете картофите и лука и ги нарежете на кръгчета, а чушките и доматите – на кубчета. Намажете дъното на тавата за печене с растително масло и сложете слой месо. Посолете и леко намажете с олио. След това сложете картофите и лука. Смесете чушките с доматите и сиренето в купа. Сложете всичко в тавата върху лука. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 30 минути. Накрая добавете още сирене отгоре и печете още 5-7 минути.

Още една рецепта за вкусно и сочно свинско на фурна

За да го приготвите ще са ви необходими следните съставки:

свинско месо – 1-1,5 кг;

соев сос – 2-3 супени лъжици;

мед – 1 супена лъжица;

горчица – 1 супена лъжица;

чесън – 4-5 скилидки;

смлян черен пипер – 1 ч.л.

Стъпка 1. За маринатата смесете горчица, мед, соев сос и черен пипер.

Стъпка 2: Нарежете чесъна на филийки или го пресовайте с преса за чесън.

Стъпка 3. Измийте месото и направете малки разрези. Сложете парче чесън в тях или можете да го добавите веднага към маринатата. След това намажете добре цялото месо с маринатата.

Стъпка 4. Прехвърлете свинското месо в купа и го покрийте с пластмасово фолио. Оставете да се маринова на стайна температура за 2-3 часа или го сложете в хладилник за една нощ.

Стъпка 5. Увийте добре маринованото месо с фолио за печене и го прехвърлете в тава. Печете във фурна, предварително загрята на 180 градуса, за един час.

Стъпка 6. След час извадете месото, внимателно отворете фолиото и го върнете във фурната за 10-15 минути, за да се запече. Готово!

Друг трик: Как да избегнем изсъхването на свинското месо по време на готвене? За да получите невероятно крехко свинско месо, първо го запържете в много горещ тиган от всички страни, тогава соковете няма да изтичат по време на готвене. Пържете по 4-5 минути от всяка страна, докато стане хрупкаво и златисто.

