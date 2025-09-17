Как се приготвя известната турска супа Яйла

Знаете ли как да получите супа с нежна нотка киселинност, кадифена текстура и аромат на мента, която стопля и лятото, и зимата? Супата Яйла е точно такава: ориз, кисело мляко, яйце и масло с мента се срещат в една купа. В следващите редове показваме професионален, лесен за следване план у дома.
Какво представлява супата Яйла?
Яйла е популярна турска млечна супа на основата на кисело мляко, ориз и сушена мента. Вкусът ѝ е чист и балансиран: леко кисел, млечен и с тревист финал. Класическият вариант съдържа застройка от кисело мляко, жълтък и брашно, а накрая се полива с масло, ароматизирано с мента и щипка червен пипер за топлина и цвят.
Как се приготвя пилешка супа без застройка?
Избор на кисело мляко и ориз
Най-сигурен резултат дава пълномаслено кисело мляко с гъста консистенция. Ако млякото е рядко, отцедете през марля 20-30 минути – така супата става по-кадифена и по-трудно се пресича. Оризът може да е дългозърнест за по-лека текстура или кръглозърнест за по-кремообразен ефект. Изплакването намалява нишестето и прави бульона чист.
Необходими продукти (за 4 порции)
- 120 г ориз (дългозърнест или бял за пилаф)
- 1 л вода или зеленчуков бульон
- 500 г гъсто кисело мляко (пълномаслено)
- 1 жълтък
- 1 с.л. брашно
- 30 г масло + 1 с.л. олио
- 1 ч.л. сушена мента
- ¼ ч.л. сладък червен пипер; щипка лют по желание
- сол на вкус
- По желание за сервиране: допълнителна мента, сварен нахут или капки лимон за свежест.
Подготовка и застройка
Оризът. Изплакнете набързо и сложете в тенджера с водата/бульона. Оставете да къкри до полуомекване (10-12 минути).
Застройката. В купа разбийте киселото мляко, жълтъка и брашното до гладкост. Добавете 1-2 с.л. студена вода, за да стане по-рядка и лесна за темпериране.
Темпериране. Загребете 2-3 черпака от горещата течност и ги излейте на тънка струя в застройката, като бъркате постоянно. Така уеднаквявате температурите и предотвратявате пресичане.
Събиране на продуктите. Върнете затоплената застройка в тенджерата при ориза, отново при непрекъснато бъркане. Дръжте на съвсем слаб огън 6-8 минути – супата само да трепти, без кипене. Посолете накрая.
Маслото с мента. Разтопете маслото с олиото на слаб огън, добавете ментата и червения пипер и отдръпнете веднага – целта е аромат, не прегаряне. Полейте супата при сервиране.
Контрол на температурата и консистенцията
Киселото мляко не обича шок и силен огън. Работете с умерена температура, бъркайте постоянно около дъното и стените и избягвайте да похлупвате. Ако искате по-плътна текстура, продължете 2-3 минути след първото сгъстяване; за по-лека – добавете още малко гореща вода. Солта в края пази млечния вкус чист и не стяга преждевременно белтъчините.
Полезни съвети за начинаещи
Използвайте черпак и бъркайте „осмица“ – обхваща дъното и предотвратява залепване. Ако все пак видите малки бучици, свалете от огъня и минете за кратко с ръчна бъркалка; консистенцията се изглажда. Маслото с мента може да се приготви отделно и да се поднесе на масата, за да дозира всеки според вкуса си.
Вариации и поднасяне
Вместо ориз може да използвате шепа дребна фиде или булгур; някои домакини добавят щипка чесън в маслото. Супата традиционно се поднася гореща с поливка от масло и мента, но е вкусна и леко охладена. Лимонената киселинност е по желание – няколко капки преди сервиране повдигат аромата.
Чести грешки и как да ги избегнем
Пресичане на супата
- Причина: бързо добавяне на студена застройка или кипене след това.
- Решение: темперирайте с черпаци гореща течност и дръжте на тих огън.
Брашнен вкус
- Причина: кратко варене след застройката.
- Решение: оставете 6-8 минути да се „сготви“ брашното.
Слаба свежест
- Причина: прегоряла мента.
- Решение: ароматизирайте маслото кратко и отдръпнете веднага.
Прекалена киселинност
- Причина: твърде кисело мляко или много лимон.
- Решение: използвайте пълномаслено, по-гъсто мляко и балансирайте с щипка сол и масло.
Сервиране и съхранение
Поднесете в затоплени купички и полейте с ароматното масло. По желание завършете с щипка сушена мента и лют пипер. Остатъците се съхраняват до 2 дни в хладилник; затопляйте на много слаб огън, като разреждате с малко вода при нужда и избягвате кипване.
Супата Яйла е простичка като състав и изискваща внимание към огъня като техника. Тайната е в темперирането, тихото къкрене и краткото „събуждане“ на ментата в масло. Така получавате гладка, ароматна супа с характер и уют. Следвайте стъпките, а после настройте киселинност, плътност и лютивина според вашия вкус – резултатът е сигурен.