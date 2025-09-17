Как се приготвя известната турска супа Яйла

Знаете ли как да получите супа с нежна нотка киселинност, кадифена текстура и аромат на мента, която стопля и лятото, и зимата? Супата Яйла е точно такава: ориз, кисело мляко, яйце и масло с мента се срещат в една купа. В следващите редове показваме професионален, лесен за следване план у дома.

Какво представлява супата Яйла?

Яйла е популярна турска млечна супа на основата на кисело мляко, ориз и сушена мента. Вкусът ѝ е чист и балансиран: леко кисел, млечен и с тревист финал. Класическият вариант съдържа застройка от кисело мляко, жълтък и брашно, а накрая се полива с масло, ароматизирано с мента и щипка червен пипер за топлина и цвят.

Как се приготвя пилешка супа без застройка?

Избор на кисело мляко и ориз

Най-сигурен резултат дава пълномаслено кисело мляко с гъста консистенция. Ако млякото е рядко, отцедете през марля 20-30 минути – така супата става по-кадифена и по-трудно се пресича. Оризът може да е дългозърнест за по-лека текстура или кръглозърнест за по-кремообразен ефект. Изплакването намалява нишестето и прави бульона чист.

Необходими продукти (за 4 порции)

120 г ориз (дългозърнест или бял за пилаф)

1 л вода или зеленчуков бульон

500 г гъсто кисело мляко (пълномаслено)

1 жълтък

1 с.л. брашно

30 г масло + 1 с.л. олио

1 ч.л. сушена мента

¼ ч.л. сладък червен пипер; щипка лют по желание

сол на вкус

По желание за сервиране: допълнителна мента, сварен нахут или капки лимон за свежест.

Подготовка и застройка

Оризът. Изплакнете набързо и сложете в тенджера с водата/бульона. Оставете да къкри до полуомекване (10-12 минути).

Застройката. В купа разбийте киселото мляко, жълтъка и брашното до гладкост. Добавете 1-2 с.л. студена вода, за да стане по-рядка и лесна за темпериране.

Темпериране. Загребете 2-3 черпака от горещата течност и ги излейте на тънка струя в застройката, като бъркате постоянно. Така уеднаквявате температурите и предотвратявате пресичане.

Събиране на продуктите. Върнете затоплената застройка в тенджерата при ориза, отново при непрекъснато бъркане. Дръжте на съвсем слаб огън 6-8 минути – супата само да трепти, без кипене. Посолете накрая.

Маслото с мента. Разтопете маслото с олиото на слаб огън, добавете ментата и червения пипер и отдръпнете веднага – целта е аромат, не прегаряне. Полейте супата при сервиране.

Контрол на температурата и консистенцията

Киселото мляко не обича шок и силен огън. Работете с умерена температура, бъркайте постоянно около дъното и стените и избягвайте да похлупвате. Ако искате по-плътна текстура, продължете 2-3 минути след първото сгъстяване; за по-лека – добавете още малко гореща вода. Солта в края пази млечния вкус чист и не стяга преждевременно белтъчините.

Полезни съвети за начинаещи

Използвайте черпак и бъркайте „осмица“ – обхваща дъното и предотвратява залепване. Ако все пак видите малки бучици, свалете от огъня и минете за кратко с ръчна бъркалка; консистенцията се изглажда. Маслото с мента може да се приготви отделно и да се поднесе на масата, за да дозира всеки според вкуса си.

Вариации и поднасяне

Вместо ориз може да използвате шепа дребна фиде или булгур; някои домакини добавят щипка чесън в маслото. Супата традиционно се поднася гореща с поливка от масло и мента, но е вкусна и леко охладена. Лимонената киселинност е по желание – няколко капки преди сервиране повдигат аромата.

Чести грешки и как да ги избегнем

Пресичане на супата

Причина: бързо добавяне на студена застройка или кипене след това.

Решение: темперирайте с черпаци гореща течност и дръжте на тих огън.

Брашнен вкус

Причина: кратко варене след застройката.

Решение: оставете 6-8 минути да се „сготви“ брашното.

Слаба свежест

Причина: прегоряла мента.

Решение: ароматизирайте маслото кратко и отдръпнете веднага.

Прекалена киселинност

Причина: твърде кисело мляко или много лимон.

Решение: използвайте пълномаслено, по-гъсто мляко и балансирайте с щипка сол и масло.

Сервиране и съхранение

Поднесете в затоплени купички и полейте с ароматното масло. По желание завършете с щипка сушена мента и лют пипер. Остатъците се съхраняват до 2 дни в хладилник; затопляйте на много слаб огън, като разреждате с малко вода при нужда и избягвате кипване.

Супата Яйла е простичка като състав и изискваща внимание към огъня като техника. Тайната е в темперирането, тихото къкрене и краткото „събуждане“ на ментата в масло. Така получавате гладка, ароматна супа с характер и уют. Следвайте стъпките, а после настройте киселинност, плътност и лютивина според вашия вкус – резултатът е сигурен.