Супата ще стане още по-вкусна, ако сложите в нея подправката, която много домакини пренебрегват

Опитните домакини са свикнали да подправят супите със стандартен набор от подправки - дафинов лист, черен пипер и билки. Но има една проста и достъпна подправка, която може да превърне всяка супа в истински кулинарен шедьовър. Това е кориандърът, той изпълва дори най-простата супа с богатство от вкусове и придава на ястието невероятен аромат.

Защо кориандърът прави супата толкова вкусна и как правилно да го използваме?

Тази подправка има деликатен цитрусов аромат с леки орехови нотки. Именно тя придава на супите особена свежест и богатство на вкуса. В скъпите ресторанти готвачите задължително добавят кориандър към бульони и зеленчукови супи, но у дома домакините често несправедливо го игнорират.

За приготвянето на леки зеленчукови супи е достатъчно добавянето на щипка смлян кориандър в края на готвенето. Добра идея е да добавите 2-3 щипки към месните бульони заедно със зърна черен пипер. В ястията с гъби кориандърът се комбинира със сушен копър или магданоз, подчертавайки аромата им.

Каква е тайната на тази подправка? Кориандърът не пречи на вкуса на другите съставки, а напротив, подсилва ги. Благодарение на тази подправка супата придобива специален вкус, става ароматна и по-наситена. Неслучайно професионалните готвачи я смятат за една от основните тайни на перфектния бульон.

За да подсилите вкуса, използвайте стрити сушени семена. Това ще направи вкуса на ястието още по-наситен и по-богат. Но пресният кориандър също не е за пренебрегване.

Полезните свойства на кориандъра са легендарни в наши дни. Това пикантно растение, независимо дали се консумира прясно или сушено (смляно), насърчава:

активната борба на организма срещу настинки и вирусни инфекции;

прочистване на тялото от токсини и отпадъци;

стимулиране на нормалната бъбречна функция;

елиминиране на отоци и отстраняване на пясък от бъбреците;

премахване на симптомите на стрес и силно емоционално вълнение;

подобряване на мозъчното кръвообращение – повишаване на работоспособността и намаляване на умората;

ускоряване на метаболизма;

намаляване на болката в ставите;

нормализиране на сърдечната дейност;

по-бързо заздравяване на изгаряния и рани.

Смленият кориандър има не само има приятен пикантен аромат и придава специален вкус на готовите ястия, но и редица полезни свойства. Това растение съдържа големи количества антиоксиданти. В допълнение към тях, то съдържа:

витамини от група В;

ценни амино киселини;

монодизахариди;

минерали;

фибри;

алкалоиди

Добавянето на кориандър към ястията не само им придава по-добър вкус и аромат, но и увеличава хранителната им стойност.

