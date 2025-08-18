Как се приготвя селска пица със стар хляб

Селската пица със стар хляб е бърз, икономичен и много вкусен начин да оползотворите останалите филии. Тук няма сложни техники – само добър доматен сос, правилно подготвен хляб и щипка подправки. В следващите редове ще видите как да постигнете хрупкава коричка и сочен център у дома, без излишни усилия.

Домашна пица с хляб

Необходими продукти

Стар хляб – 8-10 филии, леко сухи

Доматен сос – около 250 мл (домашен или от консерва)

Сирене – 200-250 г, натрошено

Кашкавал – 180-220 г, настърган

Лук – 1 малка глава, на тънки полумесеци

Чушка – 1 бр., на ленти

Чесън – 1-2 скилидки, ситно

Маслини – шепа, без костилки (по желание)

Яйца – 2 бр. (за лека заливка, по желание)

Кисело мляко – 2 с.л. (по желание)

Олио или зехтин – 2-3 с.л.

Риган – 1 ч.л.

Чубрица – 1 ч.л.

Черен пипер – 1 щипка

Сол – на вкус

Как от стар хляб да приготвим чисто нова пица?

Подготовка на хляба

Подредете филиите плътно в тавата, леко намазана с мазнина. Ако хлябът е много сух, напръскайте с няколко супени лъжици вода, за да не стане твърд след печене. За още по-добра коричка ги запечете предварително 5-7 минути на 180°C – така основата няма да се разводни, когато нанесете соса.

Приготвяне на доматения сос

Загрейте 1 с.л. мазнина, добавете чесъна, ригана и щипка черен пипер за кратко, колкото да пуснат аромат. Сипете доматения сос, посолете и оставете да къкри 7-10 минути, докато леко се сгъсти. Чубрицата може да се добави в края за по-свеж вкус. Сосът трябва да е гъст, но лесен за намазване.

Лесна пица с филии хляб, вместо тесто

Подреждане и изпичане

Намажете всяка филия с тънък слой сос, без да прекалявате – целта е баланс между сочност и хрупкавина. Разпределете лука и чушката на равни части. Поръсете натрошеното сирене, а отгоре – настъргания кашкавал. Ако желаете по-мек и пухкав център, разбийте яйцата с киселото мляко и накапете равномерно. Завършете с щипка риган и малко мазнина отгоре.

Печете на 200-220°C около 12-15 минути, докато кашкавалът се разтопи и зачерви. Ако имате режим с горен реотан, дайте финален цвят за 1-2 минути. Извадете тавата и оставете пицата да си почине 5 минути – вкусът се подрежда, а коричката остава приятна и шумкава.

Никой не е по-голям от тази пица от хляб

Полезни съвети и варианти

Хлябът: най-добре става със стар леко изсъхнал хляб – филиите запазват форма и не омекват излишно.

Сосът: ако доматите са по-кисели, щипка захар изравнява вкуса; ако са воднисти, сгъстете още минута-две.

Мазнината: намажете тънко – достатъчна е, за да пренесе вкус и да пази сочност, без да утежнява.

Подправките: риганът е класика, чубрицата носи български характер; може и щипка сладък пипер за топъл нюанс.

Добавки: маслини за солен акцент; царевица за сладост; по селски вариант – леко запържен лук до кехлибарено.

Постен вариант: пропуснете яйцата и използвайте само зеленчуци, сирене и подправки.

Деца у дома: оформете от филиите „пъзел“, поръсете цветни ленти от чушки и оставете малките помощници да подредят.

Сервиране и съхранение

Нарежете на квадрати и поднесете топла с доматена салата или айрян. Пицата е чудесна и на стайна температура – коричката остава стегната, а плънката сочна. За следващия ден съхранявайте в кутия в хладилник до 36 часа и претопляйте 6-8 минути на 170°C. За замразяване: подредете изпечени парчета в плик, разделени с листчета хартия, и затоплете директно във фурната при нужда.

Мързеливата пица, която се превърна в ХИТ

Предимства на пицата от хляб

Тази пица е практично решение срещу излишно изхвърляне. Хлябът се превръща в стабилна основа, която поема ароматния сос и носи приятна коричка. Контролът върху влагата и предварителното запичане позволяват резултат, близък до тънка основа, без допълнително месене. Така спестявате време, пари и използвате докрай това, което вече имате у дома.

Най-вкусната и здравословна пица в тиган

Селската пица със стар хляб се прави лесно, стига да следвате няколко ясни стъпки. Резултатът е хрупкава основа и сочен център, които се харесват на всички. С тази идея ще превърнете стария хляб в домашна вкусотия.