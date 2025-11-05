Как се приготвя супа Минестроне с български зеленчуци

С какво е изнестна супа Минестроне и защо е толкова обичана?

Малко супи събират толкова сезонен уют в една купа, колкото Минестроне. В италианската традиция тя се адаптира към наличните продукти, а у нас лесно оживява с познатите български зеленчуци. Как да подредите етапите така, че вкусът да е дълбок, а текстурата – плътна, но лека?

Най-вкусната зеленчукова супа

С какво е изнестна супа Минестроне и защо е толкова обичана?

Минестроне означава „голяма супа“ и няма строга рецепта – идеята е да използвате сезонни зеленчуци, бобови и дребна паста или ориз. Характерна е базата „софрито“ – леко запържен лук, морков и целина, която дава сладост и дълбочина. Следват по-твърдите зеленчуци, домати и бульон, а накрая паста и зелени. Това прави ястието едновременно питателно и гъвкаво – подходящо за делник, но и за гости.

Постна зеленчукова супа: Лесна и бърза рецепта

Необходими продукти

За около 6 порции ще ви трябват:

3 с.л. зехтин

1 глава лук

1 морков

1 стрък целина

1 малък праз (бялата част)

1 картоф

1 тиквичка

1 червена чушка

150 г зелен фасул (може и замразен)

2-3 скилидки чесън

400 г домати от консерва + 1 ч.л. доматено пюре

1 дафинов лист

по 1 ч.л. сух риган и мащерка

1,2 л зеленчуков бульон

250 г сварен бял боб (или 1 консерва, отцеден, с малко от течността)

100 г дребна паста (диталини, фиде или орзо)

шепа спанак или листа манголд

по желание – кора от пармезан

сол, прясно смлян пипер, магданоз

Подготовка на зеленчуците

Нарежете лука, моркова и целината на ситно за равномерно запържване – това е основата на вкуса. Празът почистете и нарежете на полумесеци. Картофа и тиквичката направете на средни кубчета, чушката – на ивици, зеления фасул – на къси парченца. Ако използвате сварен боб, запазете половин чаша от течността – тя ще сгъсти и обогати бульона. Настържете ситно чесъна.

Коя е най-добрата зеленчукова супа за отслабване?

Начин на приготвяне

Загрейте зехтина в широк съд. Сложете лука, моркова и целината със щипка сол и гответе на умерен огън 8-10 минути до омекване. Добавете праза и чесъна за 1-2 минути. Сложете доматеното пюре и запържете кратко. Добавете картофа, чушката и зеления фасул; разбъркайте.

Налейте доматите и бульона, добавете дафинов лист и билките. Оставете да къкри 15 минути, после добавете боба (с малко от течността му) и кора от пармезан, ако ползвате. След още 5 минути сложете пастата и варете до ал денте. Отстранете кората, разбъркайте спанака до увяхване, коригирайте солта и пипера. Свалете от огъня и оставете да „почине“ 5-10 минути.

Коя е лятната зеленчукова супа, по която всички домакини полудяха

Как да направите вкуса по-богат и ароматен?

За по-плътен бульон смачкайте с лъжица част от боба в тенджерата – нишестето сгъстява естествено. Кора от пармезан дава приятно умами; ако нямате, добавете лъжичка соев сос или няколко капки балсамов оцет в края. Запържването на доматеното пюре за кратко карамелизира киселинността и прави вкуса кръгъл. Финалната струйка екстра върджин зехтин и пресен магданоз в купата подсилват аромата без да утежняват.

Полезни съвети за перфектен резултат

Не преварявайте пастата – изключете котлона, когато е леко недоварена; остатъчната топлина ще я довърши.

Ако планирате да съхранявате супата, сварете пастата отделно и добавяйте при сервиране, за да не поема прекалено течност.

При боб от консерва изплакнете; запазете малко от течността.

При сух боб накиснете 8-12 часа и варете до пълно омекване.

Регулирайте гъстотата с още бульон или вода – Минестроне може да е по-гъста или по-бульонна според вкуса ви.

Полезна и ароматна зеленчукова супа

Възможни варианти и идеи за поднасяне

Зимна версия: добавете зеле, пащърнак или печена тиква; летна – тиквички, зелен боб и босилек.

Пастата може да замените с ориз; безглутенова паста също става.

За леко лютив финал сложете щипка люспи чили.

Сервирайте с настърган пармезан и препечени филийки; за растителен вариант – тост с чесън и зехтин.

Оставена да отпочине, супата се сгъстява и на следващия ден вкусът е още по-хармоничен.

Вкусна бистра зеленчукова супа с тиквички

Минестроне показва как простите продукти стават щедро, уютно ястие, когато спазите правилния ред. С българските зеленчуци получавате сезонен вкус, който се мени през годината. Най-важни са добрият бульон и точният момент за пастата, плюс кратка пауза преди сервиране. Опитайте – ще имате универсална базова рецепта за вашата кухня.