Как се приготвя супа Минестроне с български зеленчуци

05 ноември 2025, 19:15 часа 0 коментара
Съдържание:

Малко супи събират толкова сезонен уют в една купа, колкото Минестроне. В италианската традиция тя се адаптира към наличните продукти, а у нас лесно оживява с познатите български зеленчуци. Как да подредите етапите така, че вкусът да е дълбок, а текстурата – плътна, но лека?

Най-вкусната зеленчукова супа

С какво е изнестна супа Минестроне и защо е толкова обичана?

Минестроне означава „голяма супа“ и няма строга рецепта – идеята е да използвате сезонни зеленчуци, бобови и дребна паста или ориз. Характерна е базата „софрито“ – леко запържен лук, морков и целина, която дава сладост и дълбочина. Следват по-твърдите зеленчуци, домати и бульон, а накрая паста и зелени. Това прави ястието едновременно питателно и гъвкаво – подходящо за делник, но и за гости.

Постна зеленчукова супа: Лесна и бърза рецепта

Необходими продукти

За около 6 порции ще ви трябват:

  • 3 с.л. зехтин
  • 1 глава лук
  • 1 морков
  • 1 стрък целина
  • 1 малък праз (бялата част)
  • 1 картоф
  • 1 тиквичка
  • 1 червена чушка
  • 150 г зелен фасул (може и замразен)
  • 2-3 скилидки чесън
  • 400 г домати от консерва + 1 ч.л. доматено пюре
  • 1 дафинов лист
  • по 1 ч.л. сух риган и мащерка
  • 1,2 л зеленчуков бульон
  • 250 г сварен бял боб (или 1 консерва, отцеден, с малко от течността)
  • 100 г дребна паста (диталини, фиде или орзо)
  • шепа спанак или листа манголд
  • по желание – кора от пармезан
  • сол, прясно смлян пипер, магданоз

супа

Подготовка на зеленчуците

Нарежете лука, моркова и целината на ситно за равномерно запържване – това е основата на вкуса. Празът почистете и нарежете на полумесеци. Картофа и тиквичката направете на средни кубчета, чушката – на ивици, зеления фасул – на къси парченца. Ако използвате сварен боб, запазете половин чаша от течността – тя ще сгъсти и обогати бульона. Настържете ситно чесъна.

Коя е най-добрата зеленчукова супа за отслабване?

Начин на приготвяне

Загрейте зехтина в широк съд. Сложете лука, моркова и целината със щипка сол и гответе на умерен огън 8-10 минути до омекване. Добавете праза и чесъна за 1-2 минути. Сложете доматеното пюре и запържете кратко. Добавете картофа, чушката и зеления фасул; разбъркайте.

супа

Налейте доматите и бульона, добавете дафинов лист и билките. Оставете да къкри 15 минути, после добавете боба (с малко от течността му) и кора от пармезан, ако ползвате. След още 5 минути сложете пастата и варете до ал денте. Отстранете кората, разбъркайте спанака до увяхване, коригирайте солта и пипера. Свалете от огъня и оставете да „почине“ 5-10 минути.

Коя е лятната зеленчукова супа, по която всички домакини полудяха

Как да направите вкуса по-богат и ароматен?

За по-плътен бульон смачкайте с лъжица част от боба в тенджерата – нишестето сгъстява естествено. Кора от пармезан дава приятно умами; ако нямате, добавете лъжичка соев сос или няколко капки балсамов оцет в края. Запържването на доматеното пюре за кратко карамелизира киселинността и прави вкуса кръгъл. Финалната струйка екстра върджин зехтин и пресен магданоз в купата подсилват аромата без да утежняват.

супа

Полезни съвети за перфектен резултат

  • Не преварявайте пастата – изключете котлона, когато е леко недоварена; остатъчната топлина ще я довърши.
  • Ако планирате да съхранявате супата, сварете пастата отделно и добавяйте при сервиране, за да не поема прекалено течност.
  • При боб от консерва изплакнете; запазете малко от течността.
  • При сух боб накиснете 8-12 часа и варете до пълно омекване.
  • Регулирайте гъстотата с още бульон или вода – Минестроне може да е по-гъста или по-бульонна според вкуса ви.

Полезна и ароматна зеленчукова супа

Възможни варианти и идеи за поднасяне

  • Зимна версия: добавете зеле, пащърнак или печена тиква; летна – тиквички, зелен боб и босилек.
  • Пастата може да замените с ориз; безглутенова паста също става.
  • За леко лютив финал сложете щипка люспи чили.
  • Сервирайте с настърган пармезан и препечени филийки; за растителен вариант – тост с чесън и зехтин.
  • Оставена да отпочине, супата се сгъстява и на следващия ден вкусът е още по-хармоничен.

Вкусна бистра зеленчукова супа с тиквички

Минестроне показва как простите продукти стават щедро, уютно ястие, когато спазите правилния ред. С българските зеленчуци получавате сезонен вкус, който се мени през годината. Най-важни са добрият бульон и точният момент за пастата, плюс кратка пауза преди сервиране. Опитайте – ще имате универсална базова рецепта за вашата кухня.

Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
Зеленчуци супа зеленчукова супа
