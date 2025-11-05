Войната в Украйна:

Как се приготвя вегетарианска запеканка с ориз

05 ноември 2025, 13:20 часа 0 коментара
Как се приготвя вегетарианска запеканка с ориз

Съдържание:

Ако търсите идея за обяд или вечеря, която е едновременно лека, питателна и достъпна, вегетарианската запеканка с ориз е чудесен избор. Тя обединява най-доброто от домашната кухня – свежи зеленчуци, ориз и златиста коричка. Ето как да я приготвите така, че да се хареса на всички у дома.

Как се прави запеканка с печени чушки?

Какво представлява вегетарианската запеканка с ориз?

Запеканката е печено ястие, в което оризът се комбинира с богата зеленчукова смес и се залива с яйчено-млечна или растителна основа. При печене оризът поема ароматния бульон, зеленчуците омекват, а отгоре се образува леко запечен слой. Резултатът е пълноценно блюдо с приятен баланс между текстури и вкусове.

Запеканка с тиквички: Вкусен и бърз вариант за вечеря

Необходими продукти

За тава около 30×20 см:

  • 1 чаша дългозърнест ориз (измит до бистра вода)
  • 2 чаши горещ зеленчуков бульон или вода
  • 1 глава лук
  • 1 морков
  • 1 червена чушка
  • 1 тиквичка
  • 200 г броколи
  • 2 скилидки чесън
  • 3 с.л. зехтин
  • 2 яйца или 200 мл растителна сметана
  • 120-150 г настърган кашкавал или моцарела (по желание)
  • 1 ч.л. сладък пипер
  • щипка риган
  • сол и черен пипер
  • По избор – 1 чаша сварен нахут или шепа грах/царевица за допълнителен обем.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

запеканка

Подготовка на зеленчуците и ориза

Измийте ориза няколко пъти, за да отстраните повърхностното нишесте и да постигнете по-ронлив резултат; отцедете добре. Нарежете лука на ситно, моркова на кубчета, чушката и тиквичката – на равни парчета, броколите – на малки розички. Загрейте 1-2 с.л. зехтин и задушете лука и моркова 4-5 минути до омекване. Добавете чесъна за 30 секунди, после чушката и тиквичката за още 3-4 минути. Зеленчуците трябва да останат леко хрупкави – ще се доизпекат във фурната. Ако използвате консервиран нахут, изплакнете и го отцедете добре преди добавяне.

Запеканка със свинско филе и картофи по френски: Идея за вкусна и бърза вечеря

Начин на приготвяне

  1. Загрейте фурната на 190°C (средна решетка)
  2. Намазнете тавата. Разпределете измития ориз по дъното, отгоре сложете задушените зеленчуци, добавете броколите и по желание грах/царевица или нахут.
  3. Подправете със сол, черен пипер, сладък пипер и сухи билки.
  4. Залейте с горещия бульон, като спазите съотношение приблизително 1 част ориз към 2 части течност; горещата течност подпомага равномерното набъбване.
  5. Покрийте плътно с алуминиево фолио или капак и печете 25 минути.
  6. Междувременно разбийте яйцата с щипка сол или леко затоплете растителната сметана.
  7. Свалете фолиото, поръсете сиренето и залейте с яйчената смес (или сметаната).
  8. Върнете във фурната без покриване за още 10-15 минути, докато повърхността стане златиста.
  9. Оставете да почине 10 минути преди разрязване.

запеканка

Полезни съвети за по-вкусен резултат

  • Използвайте дългозърнест ориз за по-ронлива текстура; при кафяв ориз увеличете течността с около половин чаша и печете по-дълго (още 15-20 минути под фолио).
  • Винаги измивайте ориза до бистра вода – така ограничавате лепкавостта и получавате по-ясно отделени зърна.
  • Покривайте плътно тавата в първата фаза – фолиото задържа парата и осигурява равномерно омекване.

Лятна запеканка с тиквички и домати (РЕЦЕПТА)

  • Почивката след печене е задължителна - остатъчната пара доварява ориза и стабилизира текстурата.
  • Ако повърхността бързо потъмнява, преместете тавата по-ниско или покрийте ръбовете с фолио. Ако оризът е още твърд, добавете 2-3 с.л. гореща вода, покрийте и допечете 5-10 минути.
  • За по-интензивен вкус запечете предварително част от зеленчуците на силна фурна 10-12 минути или ги запържете до лек карамел.

запеканка

Възможни вариации и идеи за поднасяне

  • За по-сочен и леко кисел профил заменете част от бульона с пасирани домати; за по-кремообразна текстура – с кокосово мляко.
  • Подправъчни комбинации според желаната посока: къри + куркума за ориенталска нотка; пушен пипер + риган за средиземноморски вкус.
  • За повече протеин включете нахут или леща от консерва (добре отцедени).

Запеканка с пилешко, от която ще си оближете пръстите

  • При сервиране завършете с пресен магданоз или кориандър и щипка лимонова кора.
  • Ястието е подходящо за предварителна подготовка: изпечете, охладете и съхранявайте в хладилник до 3 дни; затопляйте покрито, за да не изсъхне.

Кремообразна запеканка с тиквички – лесна и вкусна рецепта за всеки ден

Вегетарианската запеканка с ориз е практична рецепта, която ви дава свобода да използвате сезонни продукти и да регулирате вкуса според предпочитанията си. Ключът е правилното съотношение течност-ориз, плътно покриване в първата фаза и кратка почивка след печене. Следвайки тези стъпки, ще получите пухкав ориз и сочни зеленчуци.

Добър апетит!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
рецепти запеканка постно ястие
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес