Какви хитрости карат панираните пилешки бутчета да се топят в устата

Панираните пилешки бутчета са любимо изкушение за малки и големи – хрупкави отвън и сочни отвътре. Но често резултатът у дома не е като в ресторанта – панировката пада, месото изсъхва или липсва онази апетитна мекота. Какви хитрости използват опитните готвачи, за да превърнат това ястие в истинско удоволствие, което буквално се топи в устата?

Как се приготвят пилешки бутчета с корнфлейкс

Защо някои бутчета стават крехки, а други – жилави?

Крехкостта идва от солта, времето и топлината. Сухото осоляване или кратка млечна марината (кисело мляко + сол) отпускат повърхностните белтъци и овкусяват равномерно. Подсушаването преди панировка е задължително – сухата кожа позволява на коричката да залепне. А сигурен знак за готовност е вътрешна температура около 74°C в най-дебелата част.

Коя е най-добрата марината за пилешки бутчета

Необходими продукти (за 4 порции)

8 малки пилешки бутчета (долни) с кожа

200 мл кисело мляко

1 и ½ ч.л. сол

1 ч.л. смлян черен пипер

1 ч.л. сладък червен пипер

½ ч.л. чесън на прах (или 2 скилидки пресован чесън)

½ ч.л. лют пипер (по желание)

1 яйце

120 г бяло брашно

40 г царевично нишесте

½ ч.л. бакпулвер

1 ч.л. сушена мащерка или риган

Олио за пържене (около 700-800 мл в дълбок съд)

Лимон за сервиране, пресен магданоз

Подготовка - основата на добрия резултат

Подсушете бутчетата с кухненска хартия. Разбийте киселото мляко с ½ ч.л. сол, половината черен пипер и чесъна. Смесете с бутчетата, покрийте и оставете 1-3 часа в хладилник (може и за нощта). Преди панировката извадете и подсушете от излишната марината – тънък филм е достатъчен, но не и локви.

Колко време се пекат пилешки бутчета в плик?

Начин на приготвяне

Смесете брашното, нишестето, бакпулвера, останалата сол, черния пипер, сладкия и лютия пипер, и мащерката. Разбийте яйцето. Оваляйте всяко бутче първо в сухата смес, после в яйцето и отново в сухата смес – двойната панировка прави коричката по-стабилна. Оставете панированите бутчета 10-15 минути върху решетка да „стегнат“. Загрейте олиото в дълбок съд до 170-175°C. Ако нямате термометър, пуснете щипка смес – трябва да зацвърчи веднага и да покафенее за около 60 секунди. Пържете на партиди без да претъпквате съда – 12-14 минути общо, обръщайки веднъж, докато станат дълбоко златисти. Поддържайте температурата между 165 и 175°C, като регулирате котлона. Проверете вътрешната температура – целете 74°C в най-дебелата част, без да докосвате костта. Прехвърлете върху решетка, не върху кухненска хартия: въздухът пази коричката хрупкава. Оставете 5-7 минути да си „починат“.

Хитрости за съвършена панировка

Нишесте + брашно: нишестето ограничава образуването на глутен и прави коричката по‑ронлива.

нишестето ограничава образуването на глутен и прави коричката по‑ронлива. Щипка бакпулвер: освобождава мехурчета и „повдига“ панировката.

Почивка след овалване: сухата смес се овлажнява от яйцето и млечния филм и образува „лепило“, което не се рони при пържене.

сухата смес се овлажнява от яйцето и млечния филм и образува „лепило“, което не се рони при пържене. Правилна соленост: около 1%-1,5% сол спрямо месото.

около 1%-1,5% сол спрямо месото. Чиста мазнина и постоянна температура: сменяйте партидно, ако много потъмнее; прекалено ниската топлина прави коричката мазна, прекалено високата – загаря отвън, а вътре остава сурово.

Чести грешки и как да ги избегнете

Миене на суровото пиле – разнася пръски и увеличава риска от замърсяване; подсушаването е достатъчно.

– разнася пръски и увеличава риска от замърсяване; подсушаването е достатъчно. Претъпкване на съда – рязко сваля температурата и коричката става бледа и мека.

– рязко сваля температурата и коричката става бледа и мека. Липса на термометър – цветът не е надежден показател; проверявайте вътрешната температура.

– цветът не е надежден показател; проверявайте вътрешната температура. Оставяне върху салфетка – парата омекотява коричката; дръжте на решетка.

– парата омекотява коричката; дръжте на решетка. Недостатъчна сол или подправки – панировката трябва да е вкусна и сама по себе си.

Сервиране и съхранение

Поднесете с резен лимон, свежа салата или млечен сос с копър и чесън. Останалото охладете бързо и приберете в хладилник до 3-4 дни; претопляйте във фурна при 190°C до връщане на хрупкавостта. За по-дълго съхранение замразете до 3 месеца и размразете в хладилник.

Тайната на съвършените панираните пилешки бутчета е комбинация от няколко прости, но точни стъпки: сол и време, подсушаване, двойна панировка с нишесте, контролирана температура и кратка почивка на решетка. Когато ги спазите, получавате стабилно хрупкава коричка и крехко, сочно месо всеки път. А най-хубавото е, че техниката е лесна за повторение и работи с различни подправки според вашия вкус.