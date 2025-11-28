Топ 5 ястия, подходящи за пости, с които ще си оближете пръстите

Коледните пости вече започнаха и всички, които са решили да ги спазват, се опитват да измислят или да се сетят за постни ястия, с които да се хранят. На пръв поглед постните храни са уж много по-лесни и леки за приготвяне, но се оказва, че не е точно така. Ястията, които не съдържат животински продукти, трябва да са достатъчно хранителни и да носят на организма всички необходими нутриенти, за да не се окаже, че предизвикваме дефицит на определени хранителни вещества.

Сега ще ви представим пет от най-популярните, вкусни и лесни за приготвяне постни ястия, с които не просто да се храните разнообразно, но и да не се чудите какво да сготвите в следващите дни до Коледа. Конкретните количества на продуктите нарочно не са посочени, тъй като, щом сте се заели с пости, най-вероятно имате сериозен опит в гответено и знаете какво количество ви е необходимо.

Леща чорба

Снимка: iStock

Това ястие е супер просто, но и супер вкусно. Малцина са хората, които не обичат леща, така че ако постите, най-вероятно ще си хапвате често тази полезна и вкусна храна. За леща чорба трябва да измиете лещата, да я сложите в тенджера, да я залеете със студена вода и да я сложите на котлона. Докато водата се загрява, нарежете на ситно лук, чушка, морков и чесън (броят скилидки зависи от личните ви предпочитания). Добавете ги към вече врящата леща, а след това сложете олио и сол на вкус. Когато всичко в тенджерата ви се струва вече сварено, добавете ситно нарязан пресен домат, а ако нямате - може и домати от консерва. На финала добавете чубрица, дръпнете от котлона и оставете на затворен капак за няколко минути.

Боб по манастирски

Снимка: iStock

Още една страхотна вкусотия, която е любима не само на постещите. Тук подготовката започва по-рано, така че накиснете боба предишната вечер във вода. На следващия ден го отцедете и го залейте с прясна вода, която след кипване излейте отново. Време е за последно добавяне на вода и слагане на котлона.

Нарежете стар лук, моркови и целина на дребно и ги добавете към боба след около 45 минути варене. Ако имате сухи чушки, може да добавите 2-3, след като ги нарежете на дребно. След това добавете олио. Варете до готовност на боба, а след това добавете домати от консерва, последвани от сол на вкус. Оставете на слаб огън още 20-ина минути и след това добавете ситно нарязан магданоз. След 5 минути финално къкрене бобът е готов.

Постни сарми със зеленчуци и ориз

Снимка: iStock

Тук имате избор - дали сармите да са лозови, или зелеви. Каквото и да изберете, няма да сбъркате, защото това постно ястие е едно от най-обичаните, особено в зимните месеци. След като изберете дали ще използвате лозови, или зелеви листа, нарежете на дребно лук, праз и морков. Сложете ги в дълбок тиган и ги задушете с олио. Добавете ориза, сол, черен и червен пипер, джоджен и разбърквайте, докато оризът не стане "стъклен" (става почти прозрачен). Дръпнете от котлона и подготовете листата.

Във всяко листо слагайте плънка, колкото да покрие средната част и да може да бъде захлупена с останалите страни на листото. Подреждайте завитите сарми в тава. След като сте готови, направете сос от настъргани домати, наситнен чесън, захар, сол и черен пипер. Полейте сармите и покрийте тавата с алуминиево фолио. Печете на 200 градуса 30-35 минути. След това махнете фолиото и печете още 10 минути.

Гювеч със зеленчуци на фурна

Снимка: iStock

Това ястие е едно от най-лесните, които може да приготвите. Тук правила почти няма, защото всеки може да подбере онези зеленчуци, които най-много обича. Картофи, чушки, моркови, стар лук, зелен боб, грах, бамя, патладжан, домати, чесън... каквото ви хрумне, пасва на постния гювеч. Изберете зеленчуците, които предпочитате, нарежете ги на средно големи парчета и ги изсипете в голяма тава. Добавете олио, сол, черен и червен пипер и разбъркайте добре, за да овкусите всички продукти.

В предварително загрята фурна на 180 градуса сложете тавата и печете до готовност на зеленчуците. След първите 30 минути разбъркайте и оставете гювеча във фурната до момента, в който е напълно готов.

Мусака с картофи, тиквички и патладжан

Тук е ясно кои са основните продукти, а количеството им зависи от това в колко голям съд ще ги готвите. Нарежете картофите, тиквичките и патладжаните на кръгчета. Задушете в тиган ситно нарязан лук, морков и чесън, а след това добавете ситно нарязан домат. Когато всички продукти омекнат, добавете сол и черен пипер на вкус.

Сложете олио на дъното на тавата. Редувайте ред патладжан, ред картофи и ред тиквички, като между тях слагайте от задушените зеленчуци. Когато сте готови, долейте вода и сложете в предварително загрята фурна до изпаряване на водата и запичане на мусаката.