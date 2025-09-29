Палачинки като тези на баба: Забравената тайна, която ги прави тънки и вкусни

Как да си направим тънки и ефирни палачинки като тези от едно време?

Кой не иска да приготви вкусни и ефирни палачинки като тези от едно време? Но много домакини се оплакват, че палачинките се получават плътни и тежки, дори ако рецептата се спазва точно. Тайната на ефирните и тънки палачинки е в един забравен трик от тефтерите на баба. Благодарение на него палачинките стават точно като тези в детството. Ето как да ги приготвите

Тайната на пухкавите палачинки на баба се крие в един прост трик, който днес често се забравя. Идеята е да се добави топла вода на последния етап от приготвянето на сместа – именно тя прави палачинките невероятно крехки и ефирни. Топлата вода прави глутена в брашното еластичен и гарантира получаването на ефирни палачинки.

За да направите перфектни палачинки, първо разбийте яйцата със захарта и солта, след това налейте топло мляко и постепенно добавяйте брашното. Когато тестото стане гладко, налейте чаша топла вода на тънка струя, като бъркате непрекъснато.

Тази тайна прави тестото по-тънко и леко. По време на пържене се образуват малки мехурчета , което прави палачинките порести и невероятно крехки.

Важно е водата да се добавя в края на процеса на смесване , а не в началото, в противен случай сместа ще се слепне, ще се получат бучки от брашното и ефирността ще бъде по-слабо изразена. След добавяне на вода, сместа трябва да се остави за 15-20 минути, за да „почине“ - през това време глутенът напълно разкрива свойствата си.

Тайната на ефирните палачинки: Как разбърквате сместа?

Палачинките се пържат най-добре в добре загрят тиган с тънък слой олио. Обръщайте ги внимателно, за да запазите деликатната текстура.

Още трикове при приготвяне на палачинки

Дори ако рецептата не изисква сол, тя винаги трябва да се добавя към тестото. Тя помага да се извлече вкусът на съставките.

Можете да използвате захар, за да контролирате покафеняването на палачинките си. Колкото повече захар добавите, толкова повече ще се карамелизира и толкова по-кафяви ще бъдат палачинките ви.

Важно е да пресеете брашното и да го правите директно по време на приготвяне на сместа. Това ще го напълни с въздух, което ще придаде на палачинките деликатна и дантелена текстура.

Ако правите палачинки с кисело мляко или кефир, трябва да увеличите броя на яйцата, за да направите тестото по-гъвкаво.

Олиото трябва да се добави в самия край, преди пържене, за да не стане тестото гумено. Ако разбивате сместа твърде дълго, палачинките ще станат гумени.

