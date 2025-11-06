Пилешко филе със заквасена сметана на фурна: Рецептата, която е истинско спасение за всяка заета домакиня

Тази рецепта за бърза вечеря от пилешко филе със сос от заквасена сметана и крутони е истинско спасение за всяка бързаща и заета домакиня. Това е от онези рецепти, които са истинско спасение във всяка ситуация. Няма нужда да пържите филето на порции, няма нужда да стоите над котлона и да обръщате котлетите.

Всичко отнема само няколко минути: нарежете месото, смесете го с подправките, залейте го с маринатата и го сложете във фурната. Резултатът е сочно, крехко пилешко месо със златистокафява коричка, а семейството ви ще е сито и щастливо. Това леко ястие е идеално както за обяд, така и за късна вечеря.

Рецепта за пилешко филе на фурна със сос от заквасена сметана

За тази рецепта ще са ви необходими следните съставки:

Съставки:

пилешко филе - 600 гр

сол - 1 ч. л.

сушен чесън - 0,5 ч. л.

черен пипер - на вкус

олио - 2 с. л.

лук - 50 гр

За соса:

яйца - 3 бр.

заквасена сметана или гъсто кисело мляко - 200 гр

сол - 0,5 ч.л.

сушен зелен лук - 1 с. л.

смлян черен пипер - на вкус

галета - 3 с. л. (60 гр)

Каква е тайната на най-крехкото пилешко филе на тиган

Нарежете две пилешки филета (общо тегло: около 600 грама) на средно големи парчета, приблизително 2 х 3 см. Ако месото е леко замразено, нарязването му е по-лесно и по-бързо. Прехвърлете филетата в удобна купа. Добавете 1 чаена лъжичка сол, 0,5 чаена лъжичка сушен чесън, смлян черен пипер на вкус и 2 супени лъжици растително масло без мирис. Разбъркайте всичко добре с ръце или лъжица, докато всяко парче се покрие равномерно с маслото и подправките. Пилешкото месо ще бъде по-сочно и по-ароматно.

Поставете приготвеното филе в огнеупорна тава с размери приблизително 18 х 19 см. Месото не трябва да е твърде дебело, но трябва да достига около половината от височината на тавата.

Нарежете малка глава лук (около 50 гр) на кръгчета и ги разделете на отделни кръгчета. Подредете ги върху пилешкото месо. Това ще помогне на лука да се сготви по-бързо и ще го направи да изглежда по-спретнат.

Коя е най-добрата марината за пилешко филе

За плънката, чукнете 3 яйца в купа, добавете 200 гр заквасена сметана или гъсто кисело мляко, 0,5 ч. л. сол, 1 с. л. сушен зелен лук и смлян черен пипер на вкус. Добавете 3 с .л. галета (приблизително 60 гр). Разбийте до гладкост. Галетата сгъстяват плънката и добавят богат, ароматен вкус, който след изпичане придобива златисто-кафяв цвят.

Изсипете приготвената смес и я разнесете равномерно върху пилешкото месо и лука, като използвате шпатула, ако е необходимо, за да разпределите сместа по цялата повърхност.

Сложете пилето в предварително загрята фурна и печете около 30 минути до златисто кафяво. Това гарантира, че филето ще е напълно сготвено.

Оставете готовото ястие да се охлади леко, около 10 минути. След това нарежете изпечените гърди на порции. Те ще запазят добре формата си, а месото ще остане крехко и сочно. Това пиле под шуба се съчетава добре с всяка обикновена гарнитура или пресни зеленчуци и лесно замества традиционните котлети.

