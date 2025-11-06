Най-важните новини за деня: 6 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 ноември 2025 г.

ЗАПЛАТИТЕ ОТИВАТ НАДОЛУ ЗАРАДИ БЮДЖЕТ 2026: СМЕТКИТЕ НА БСК

По-високите осигурителни вноски и вдигането на максималния осигурителен доход в проекта за бюджет за 2026 година реално намаляват заплатите в България. Това твърди Българската стопанска камара (БСК) в свой анализ. Припомняме, че се предвижда осигурителната вноска да бъде вдигната с 2% от 1 януари, 2026 година и с още 1% от 1 януари, 2028 година. Васил Велев от АИКБ и главният икономист на КНСБ Любослав Костов признаха, че сега за 100 лв. заплата се плащат още 53 лв. осигуровки, от 2026 година ще са 58 лв., но Костов опонира в ефира на bTV, че с идването на еврото тежестта за работника в осигуровките щяла да е 5 евро на човек. А максималният осигурителен доход ще стане 2352 евро (4600 лева), което е 11,4% ръст.

БЮДЖЕТ 2026 ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОГОВОРЕН: ПРОГНОЗА НА РУМЕН ГЪЛЪБИНОВ (ВИДЕО)

Бюджет 2026 ще бъде предоговорен. Това прогнозира в предаването Студио Actualno икономистът и финансист Румен Гълъбинов. Той коментира емоционалните критики към сметка №1 на държавата, като каза, че със сигурност ще има допълнителни консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и в парламентарните комисии: “Аз мисля, че ще се стигне до допълнителни консултации и, както казахте, предоговаряне. Просто им трябва малко повечко време и на синдикатите, и на работодателите добре да смелят това, което им се предлага, за да дойдат с насрещни предложения.

ВЕЧЕ НЕ СМЕ ОТЛИЧНИЦИ: УПРАВЛЯВАЩИТЕ ГОТВЯТ СЕРИОЗНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ ЗА ТРИ ГОДИНИ

Държавният дълг на България ще нарасне с над 50% в следващите три години. Това става ясно от стратегията за управление на държавния и държавногарантирания дълг до 2028 г., която е публикувана в правителствения портал за обществено обсъждане. По този начин е твърде вероятно страната ни от отличник по управление на дълга в ЕС да се превърне скоро в силно задлъжняла държава.

БОРИСОВ МОЖЕ ДА НЕ ГЛЕДА ДА СПАСИ ПЕЕВСКИ ОТ "МАГНИТСКИ", А ОБРАТНОТО: НАМЕК НА КРУМ ЗАРКОВ

По принцип отношенията между Борисов и Пеевски са много странен танц – споменаването на Пеевски и санкциите по Магнитски са удар по Пеевски, независимо какво следва казано след това. Британското посолство постави Борисов в много тежко положение – санкциите не подлежат на преговори, спорно е доколко изобщо може да бъдат свалени. Това заяви бившият правосъден министър Крум Зарков – Още: Британското посолство отвърна иронично-поучително на Борисов за санкциите срещу Пеевски

"НЕ МИ ПУКА": БОРИСОВ КАЗА, ЧЕ ЩЕ Е С ПЕЕВСКИ, ДОКАТО ИМА СТАБИЛНО МНОЗИНСТВО (ВИДЕО)

"Сега искат да сложат Пеевски при мен и те да се отърсят от цялото си това минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука. Докато имам стабилно мнозинство чрез Пеевски - аз ще го правя", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента по адрес на ПП-ДБ и във връзка с преговорите за сваляне на санкциите по "Магнитски" и тези от Великобритания.

ВЕТОТО НА РАДЕВ ПАДНА – СДЕЛКИ С "ЛУКОЙЛ" ВЕЧЕ САМО С ОДОБРЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДАНС

Със 125 гласа "за", 74 "против" и без "въздържали се" парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху приетите миналия месец промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Промените предвиждат всички сделки с активи на "Лукойл" да се извършват само след решение на Министерския съвет и одобрение от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

ХИЛЯДИ ФАЛШИВИ 50 ЛВ., ИЗБОРИТЕ В ПАЗАРДЖИК И КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

2748 фалшиви 50-толевки е отчела БНБ през третото тримесечие на 2025 година. Това съобщи официално Българската народна банка, като информацията беше представена в табличен вид на сайта на банката на 15 октомври. Бърз преглед на останалите данни за фалшиви банкноти и то не само за третото тримесечие на 2025 година определено показва, че това е сериозна аномалия – през второто тримесечие в статистиката на БНБ са посочени само 533 фалшиви 50-толевки, а през първото – едва 28!

ВОЙНА ЗА АСФАЛТА: ЩЕ УБИЕ ЛИ НОВА ТАКСА ЗЕЛЕНАТА РЕВОЛЮЦИЯ В СОФИЯ?

Предложение за въвеждане на годишна такса от 600 евро за паркиране на електрически автомобили в центъра на София раздели мненията и предизвика остри реакции. Идеята, която цели да се прекрати практиката електромобили да заемат с дни паркоместа в "Синя" и "Зелена" зона, се изправя срещу политиката за насърчаване на екологичния транспорт.

КРИЗАТА ОКОЛО ДЕТСКАТА БОЛНИЦА: ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ СЕ ОТТЕГЛЯ

Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница подава оставка. Това съобщи неговият председател проф. Иван Литвиненко на брифинг, който членове на съвета дадоха пред Министерство на здравеопазването. Причините за това решение са няколко - липсата на комуникация със здравното министерство и компанията по изграждането на лечебното заведение. Проф. Литвиненко обясни, че липсва и единомислие по отношение на въпросите, които трябва да осъществят целостта на проекта – "сграда, и съдържание".

40 ЧАСА В АДА: АРЕСТУВАХА БЪЛГАРИН ПО ПОГРЕШКА В ЛОНДОН

Едно пътуване към дома се превърна в кошмар за българина Александър Ангелов. На 31 октомври 2025 г. на летище "Станстед" той е свален от полета си за София и арестуван пред очите на десетки пътници. Причината: заповед за арест за нарушена пробация на напълно непознат за него човек. Това поставя началото на 40-часова одисея из килиите на британската полиция, белязана от системни пропуски, пренебрежение и шокираща бюрокрация - историята ви разказва Actualno.com.

ИЛЮЗИЯТА ЗА БЕЗКРАЕН РАСТЕЖ: ЩЕ СЕ СПУКА ЛИ БАЛОНЪТ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ?

Бумът на изкуствения интелект (ИИ, AI) е видим дори от Космоса. Сателитни снимки на Ню Карлайл в Индиана показват как зелени площи земеделска земя са се превърнали в индустриални зони за по-малко от година. Там вече са разположени 7 центъра за обработка на данни, а още 23 са на път, пише The Atlantic.

ПОЛУДЕЛИ ЛИ СА ПУТИН И ТРЪМП: ЗА 2 СЕДМИЦИ ОТ ХВАЛБИ СТИГНАХА ДО РЕАЛНИ ЯДРЕНИ ТЕСТОВЕ

Вчера, 5 ноември, САЩ изстреляха междуконтинентална балистична ракета Minuteman III - и макар при теста ракетата да бе без бойна глава, тя е предвидена именно да носи ядрено оръжие. Тестът бе в отговор на двете руски изпитания от предните дни, които Путин гордо обяви - първо на ракетата с ядрено задвижване "Буревестник" и второ, на ядреното торпедо "Посейдон".

НОВИ СВРЪХЗВУКОВИ РАКЕТИ НА САЩ НАКАРАХА ПУТИН ДА СЕ ОГЛЕЖДА ЗА СПЕЦИАЛНИЯ КУФАР (ОБЗОР - ВИДЕО)

"В края на тази година САЩ планират да поставят на въоръжение нова ракетна система със среден обхват Dark Eagle, със свръхзвукови ракети и обсег 5500 километра. В близко бъдеще Вашингтон планира да разположи системата в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион. Времето, за което ракета от тази система достига от германска територия, където се планира да се разположи комплекс, до обекти в Централна Русия е от порядъка на 6-7 минути". Думите са на руския военен министър Андрей Белоусов – той ги изрече по време на заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация, ръководено от руския диктатор Владимир Путин - Още: Вървим към ескалация: Путин с голяма стъпка към "пълномащабни ядрени тестове" (ВИДЕО)