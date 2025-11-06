Войната в Украйна:

Лудогорец помечта в края, но пак не взе ръка в Лига Европа! Спряган за ЦСКА наказа "орлите"

Лудогорец допусна поражение с 1:3 при визитата си на Ференцварош в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Спряганият за трансфер в ЦСКА Габи Каниховски откри резултата в 31-вата минута. В началото на втората част Каду удвои преднината на домакините. Сон върна "орлите" в мача с попадение в 78-ата минута. 180 секунди преди да изтече редовното време обаче Лени Жозеф сложи точка на спора. Разградчани остават с 3 точки на 30-ата позиция, докато днешният им противник е трети с 10 пункта.

Лудогорец пак загуби в Лига Европа

Гостите можеха да изненадат съперника в седмата минута. Станич спечели много терен и комбинира с Маркуш, чийто изстрел не намери целта. Срещата продължи в равностойно русло, преди в 31-вата минута Каниховски да се разпише. Той беше оставен непокрит при центриране и не прости на Падт. До почивката стражът на Лудогорец трябваше да прави две много важни спасявания, а гол на Юсуф бе отменен заради засада.

Пас към миналото

В 53-тата минута логичното се случи. Каду се възползва от грешка на Нареси и удвои аванса на тима си. Малко по-късно бившият халф на Пирин Благоевград Чебрайлс Макрецкис за малко не си отбеляза автогол. В 78-ата минута Сон накара българския хегемон да мечтае. Крайният бранител направи двойно със Станислав Иванов и реализира много красиво попадение.

180 секунди по-късно Биле не съумя да материализира златен шанс за разградчани. Унгарците отвърнаха със 100%-ово положение пред Макрецкис, който бе спрян от Серджио Падт. Вратарят обаче нямаше какво да стори в 87-ата минута, когато Жозеф се разписа, с помощта и на гредата.

