Зеленски след разговор с Желязков: България се интересува от сътрудничество с Украйна

Володимир Зеленски е провел разговор с бългаарския премиер Росен Желязков. Новината съобщи украинският премиер в публикация на профила си във Facebook. „Обсъдихме укрепването на енергийното сътрудничество и се договорихме за стъпки, които ще помогнат за енергийната сигурност в нашия регион. Има конкретни решения и ние ще ги изпълним“, обяви Зеленски.

„Говорихме и за взаимодействието в отбраната и проектите, по които можем да работим заедно. Инструментът на ЕС SAFE дава много възможности за това и аз предложих на г-н премиера проекти за копродукция, включително и тези, свързани с подобряване нивото на сигурност в Черно море. България се интересува от сътрудничество с Украйна. Съгласихме се нашите екипи да обработват всички детайли. Благодарим за важните сигнали за по-нататъшна подкрепа. Ще поддържаме връзка“, обяви още Зеленски.

Какво представлява SAFE?

Инструментът на ЕС SAFE (Стратегическа отбрана и сигурност за Европа) е програма за сигурност и отбрана на ЕС, целяща да засили отбранителния капацитет на държавите членки чрез финансиране и насърчаване на съвместни обществени поръчки за отбранително оборудване. Тя предоставя до 150 милиарда евро чрез дългосрочни, нисколихвени заеми, като дава възможност на страните да mengatasi пропуските във военните ресурси и да купуват ключово оборудване като боеприпаси, системи за артилерия, дронове и подводници. Инструментът включва и възможност за участие на Украйна и има за цел да ускори инвестициите в европейската отбрана.