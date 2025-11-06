Войната в Украйна:

След украинския удар: Нефтопреработвателният завод във Волгоград спря работа (ВИДЕО)

Нефтепреработвателният завод във Волгоград спря работата си след атака на украински безпилотни апарати, съобщи Ройтерс. Както съобщиха за агенцията три източника, запознати със ситуацията, в резултат на атаката са били изведени от строя две инсталации: първична преработка с капацитет над 9 хиляди тона нефт на ден, което е приблизително една пета от общата производителност на предприятието, както и инсталация за хидрокрекинг, за 11 хиляди тона на ден. „Заводът е спрян. Има пожар, има повреди на инсталацията за хидрокрекинг“, съобщи един от източниците.

По-рано в Генералния щаб на ВСУ потвърдиха удара по Волгоградския завод, регистрирани са експлозии и пожар в района на целта. Годишният обем на преработката на нефтопродукти на този завод възлиза на 15,7 млн. тона (5,6% от цялата преработка в РФ), отбелязаха в Генералния щаб.

Атаката

Че е имало атака призна по-рано в официалния си канал в Телеграм и губернаторът на Волгоградска област. Само че той не споменава директно нито с дума рафинерията, обаче загатва, че тя е ударена: "В нощта на 5 срещу 6 ноември подразделенията за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната отразиха масирана атака с дронове срещу Волгоградска област. В резултат на терористичното нападение в 24-етажна жилищна сграда на улица "Гаря Хохолова" № 4 бяха повредени балкони и счупени прозорци на близки сгради. От шрапнели загина цивилен, 48-годишен мъж. Изказваме искрени съболезнования на семейството и приятелите му. За няколко района на Волгоград има съобщения за щети по стъклата на прозорци на жилищни сгради и превозни средства. Падащи отломки предизвикаха пожар в индустриална зона в Красноармейски район. Пожарникарите бързо започнаха да гасят пожара. Службите за спешна помощ и общинските власти работят за установяване на мащаба на щетите и отстраняване на последиците. Администрацията на Волгоград е инструктирана да подготви временно място за настаняване във Волгоградския лицей № 10, за да гарантира безопасността на жителите в случай на операции по обезвреждане на бомби".

Елин Димитров
