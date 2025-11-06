На обсъждане за по-евтини лекарства за отслабване: Мъж припадна в Белия дом пред очите на Тръмп (ВИДЕО)

Директор на фармацевтична компания колабира в Овалния кабинет на Белия дом в четвъртък. Инцидентът стана в момент, в момент когато членове на администрацията на Доналд Тръмп обявяваха нова сделка за лекарства за отслабване. Мъжът е стоял зад президента по време на събитието, когато коленете му внезапно се подкосили. Репортерите първоначално идентифицирали мъжа като изпълнителния директор на Novo Nordisk Гордън Финли, но по-късно компанията отрекла, че това е той.

🚨 BREAKING: Man passes out in the Oval Office during announcement on lowering drug prices pic.twitter.com/VzuUMOwOfP — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2025

Д-р Мехмет Оз, администратор на Центровете за Medicare и Medicaid, е помогнал на изпълнителния директор да легне на земята, предотвратявайки по-сериозна контузия на мъжа. Докато репортерите са били извеждани от Овалния кабинет, членове на кабинета са се погрижили за мъжа, като са повдигали краката му.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви в изявление: „По време на съобщението в Овалния кабинет на най-облагодетелстваните нации, представител на една от компаниите припадна. Медицинският екип на Белия дом бързо се задейства и господинът е добре. Пресконференцията ще се възобнови скоро“.

Какво обсъждаха на срещата в Белия дом

На пресконференцията в четвъртък присъстваха ръководители на фармацевтични компании Novo Nordisk и Eli Lilly, които са работили с администрацията по сделка за по-достъпни лекарства за отслабване, известни като GLP-1.

Съгласно споразумението, производителите на лекарства ще разширят достъпа до популярните си лекарства за затлъстяване, като Ozempic, Wegovy и Zepbound, като ги предложат директно на потребителите на TrumpRx, правителствения уебсайт, който се очаква да стартира следващата година. Очаква се пероралната версия на лекарствата да се предлага на цена от едва 149 долара на месец, след като бъде одобрена от Американската агенция по храните и лекарствата. Инжекционните GLP-1 лекарства ще паднат до 245 долара на месец за пациенти, получаващи Medicare или Medicaid, които ги използват за лечение на медицински състояния като диабет, вече одобрени от FDA.

Министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши похвали сделката, защото дава възможност на тези, които не могат да си позволят лекарствата, да ги използват. „Затлъстяването е болест на бедността. Поразителна, а тези лекарства са били достъпни само за хора, които имат богатство“, каза Кенеди. Д-р Оз прогнозира, че до това време догодина американците колективно ще загубят „135 милиарда паунда“.