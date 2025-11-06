Легенда на ЦСКА си пожела победа над Левски, но иска "сините" да задържат преднината пред Лудогорец

Една от най-големите легенди на ЦСКА – Аспарух Никодимов, даде интервю пред колегите от "Тема Спорт" по повод предстоящото Вечно дерби. Единственият българин, достигал полуфинал за КЕШ като треньор и футболист, посочи наставника на "армейците" Христо Янев като коз, защото познава същината на двубоя. Според Паро "червените" трябва да победят Левски, но по негови думи "би било хубаво", ако "сините" задържат преднината си пред Лудогорец.

Паро Никодимов: Бебето бозае до определено време, но после трябва да се справя при по-сурови условия

„Крайно време е ЦСКА да зарадва феновете си. Да ударят най-накрая по масата и да вземат една стойностна победа. Вече доста месеци получават картбланш, все нещо им пречи, но това не може да продължава до безкрай. Клубът има отлично финансиране, вече сформираха и сериозно ръководство, време е да се отплатят за доверието, което дълго време получаваха. Бебето бозае до определено време, но после трябва да се справя при по-сурови условия“, заяви Никодимов пред "Тема Спорт".

„Христо Янев може да е коз за ЦСКА, защото познава дербито, участвал е в него много пъти като футболист, има един мач и като треньор. Винаги съм казвал, че отборът е най-добре да се ръководи от български наставник. Повечето футболисти са чужденци, но ако слушат треньора си, може да разберат за какво става въпрос“, каза още той.

„Трябва да бием Левски, но би било хубаво след това те да задържат преднината си пред Лудогорец. Когато има такъв хегемон с толкова поредни титли, това потиска останалите. И пречи на целия футбол“, завърши легендата на ЦСКА.

