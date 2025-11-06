Освобождават Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще освободи след седмица Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор. Причината е изтичането на 2-годишния ѝ мандат на 7 декември, когато Талева ще се върне в Софийския градски съд (СГС). До месец Върховният касационен съд ще трябва да избере нов ad hoc прокурор, ако има недовършени или нови сигнали срещу изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Още: БОЕЦ: Талева е образувала досъдебно производство срещу Борислав Сарафов

Даниела Талева беше избрана през 2023 г. за специален прокурор за разследване на главния прокурор или заместниците му. На 18 октомври 2023 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) я назначава съгласно чл. 112, ал. 6 от ЗСВ за прокурор във Върховна касационна прокуратура, който да изпълнява функции по разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или неговия заместник.

Още: "БОЕЦ" официално поиска отстраняване на Сарафов след образуваното срещу него производство (ВИДЕО)

Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор. През двете години, през които Даниела Талева е ad hoc прокурор, тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени поради несъставомерност на деянията, припомня Lex.bg.

Още: Спецпрокурорът ще проверява законно ли Сарафов остана главен прокурор