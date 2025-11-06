Браво! Титла и още 5 медала за България от Балканското по спортна гимнастика

Българските състезатели завоюваха общо шест медала на финалите на отделните уреди на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар (Хърватия). В женското направление Кристин Кръстева заслужи сребро на смесена успоредка във възрастова група 14-15 години, а Деа Митрева завърши втора на греда при 10-11-годишните. При мъжете Наско Миков грабна титлата на прескок във възраст 16-17 години. Освен това той има сребро на халки. Друг наш представител - Борислав Жеков, е трети на висилка с 11.166 точки. При 12-13-годишните Павел Попов се окичи със сребро на халки.

6 медала за България

Във възрастова група 14-15 години шампионката в многобоя Кристин Кръстева стана втора на смесена успоредка с 10.650 точки и се нареди шеста на прескок с оценка 11.900 и шеста на земя с 10.700 точки. При 12-13-годишните Биляна Банева е пета на греда с 11.700 и пета на земя с 11.300 точки. Деа Митрева взе сребро на греда при 10-11-годишните, след като беше оценена с 11.250 точки и се класира шеста на прескок с 11.475.

По-рано днес в мъжко направление България записа един златен, два сребърни и един бронзов медал. Титлата на прескок във възраст 16-17 години с 12.593 точки завоюва Наско Миков. Състезателят на Пирин Благоевград 2011 завърши и на второ място на финала на халки с 11.133 точки.

Борислав Жеков се окичи с бронз на финала на висилка с 11.166 точки. Състезателят на Интерком Груп Черноморски юнак се нареди пети на кон с гривни с 9.533 и на прескок с 12.116 точки, както и шести на халки с 10.300 и на успоредка с 10.933 точки.

Втори резултат и сребърен медал на халки във възраст 12-13 години записа Павел Попов от клуб ЦСКА с 10.333 точки. Във възраст 14-15 години Борис Караджинов (ЦСКА) завърши пети с резултат от 11.633 точки.

ОЩЕ: Щангистът, който носи първи олимпийски медал на България в...гимнастиката