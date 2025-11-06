Полицията с подробности за катастрофата край село Хвойна

Катастрофата при Хвойна е между лек автомобил „Фиат Пунто“, управляван от 57-годишен мъж от Пловдив, и товарен автомобил „Скания“, управляван от 38-годишен мъж от село Грохотно. Това съобщиха от ОД МВР - Пловдив.

По първоначални данни, водачът на лекия автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и е последвал сблъсък с товарния автомобил. 57-годишният шофьор е с рана на главата, контактен и в съзнание. След преглед е транспортиран в болница "Свети Георги" в Пловдив, съобщават от полицията.

Малко преди 23 часа от Агенция "Пътна инфраструктура" обявиха, че движението по път II-86 Пловдив - Смолян, в участъка между Нареченски бани и Хвойна при 57 километър е възстановено.