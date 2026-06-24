Сьомга с медено-горчична глазура и крем от печен чесън

Сьомгата е сред най-предпочитаните риби в световната кухня заради богатия си вкус, сочната текстура и ценните хранителни качества. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA тя е представена в изключително елегантна комбинация – с ароматна медено-горчична глазура и нежен крем от печен чесън.
Сладостта на меда и леката пикантност на дижонската горчица създават апетитна коричка върху рибата, а кремът от печен чесън добавя мекота и дълбочина на вкуса. Резултатът е балансирано ястие, което е достатъчно впечатляващо за специален повод, но и лесно за приготвяне в делничен ден.
Необходими продукти
За сьомгата
• 2 бр. котлета от сьомга (по 180–200 г)
• 1 с.л. дижонска горчица
• 1 с.л. мед
• 1 ч.л. соев сос
• 1 с.л. зехтин
• сол
• черен пипер
За крема от печен чесън
• 1 глава чесън
• 80 г крема сирене
• сок от ½ лимон
За сервиране
• прясна мащерка или копър
• настъргана лимонова кора
Начин на приготвяне
- Разрежете главата чесън напречно, полейте с малко зехтин и я увийте в алуминиево фолио. Изпечете на 180°C за около 20 минути, докато скилидките омекнат.
- Изстискайте изпечения чесън в купа и го смесете с крема сиренето и няколко капки лимонов сок. Разбъркайте до получаването на гладък и пухкав крем.
- В малка купичка смесете дижонската горчица, меда и соевия сос до еднородна глазура.
- Подсушете котлетите от сьомга с кухненска хартия и ги овкусете със сол и черен пипер от двете страни.
- Загрейте зехтина в тиган на средно висока температура. Поставете сьомгата с кожата надолу и я гответе около 4–5 минути, докато стане златиста и хрупкава.
- Обърнете внимателно рибата, намажете я обилно с медено-горчичната глазура и гответе още 2–3 минути, докато глазурата леко се карамелизира.
- Разпределете крема от печен чесън в чиниите и поставете върху него готовата сьомга.
- Гарнирайте с прясна мащерка или копър и завършете с фино настъргана лимонова кора.
Тази рецепта е подходяща за 2 порции и впечатлява с контраста между сладко-солената глазура и кадифения крем от печен чесън. Хрупкавата коричка на сьомгата, свежестта на лимона и ароматните билки превръщат ястието в изискано, но лесно за изпълнение предложение за обяд или вечеря.
Добър апетит!