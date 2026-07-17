Ананасов сладолед

Когато температурите се повишат, няма нищо по-освежаващо от домашен сладолед с плодове. Ананасът е идеален избор за тази цел – сочен, ароматен и с приятна тропическа свежест, която придава лекота на всеки десерт.

В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA сладостта на зрелия ананас се съчетава с два вида сметана, ванилия и свеж лимонов сок. Резултатът е кадифен домашен сладолед с балансиран вкус, който не изисква сложни техники или специално оборудване и е подходящ както за семейни събирания, така и за летни следобеди у дома.

Необходими продукти

1 ананас

200 мл течна сметана

200 г заквасена сметана

3 с.л. пудра захар

1 с.л. ванилов екстракт

сокът от 1 лимон

Начин на приготвяне

Добавете пудрата захар към течната сметана и я разбийте с миксер, докато стане пухкава и леко се сгъсти. Почистете ананаса, нарежете го на малки парчета и го пасирайте до гладко плодово пюре. Смесете заквасената сметана с ананасовото пюре, добавете ваниловия екстракт и прясно изцедения лимонов сок. Внимателно прибавете разбитата сметана към плодовата смес, като разбърквате с шпатула, за да остане въздушна. Прехвърлете сместа в подходящ съд и я поставете във фризера за поне 4–5 часа, докато сладоледът стегне напълно.

От това количество ще получите десерт, подходящ за 4 порции. Сервирайте сладоледа самостоятелно или го гарнирайте с пресни парченца ананас, настъргана лимонова кора или листенца мента за още по-свежо лятно настроение.

Добър апетит!