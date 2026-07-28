Ароматни рулца от патладжан с кайма

Патладжанът е сред зеленчуците, които могат да превърнат и най-обикновеното ястие в муза на домашния уют. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA той е комбиниран с добре овкусена свинска кайма, лук, чесън и домати в апетитни рулца, които се запичат до златисто. Кашкавалът придава приятна плътност и завършва ястието с нежна запечена коричка, а комбинацията от риган и босилек добавя средиземноморски аромат.

Необходими продукти:

• 2 патладжана

• 400 г свинска кайма

• 1 глава лук

• 2 скилидки чесън

• 400 г домати от консерва

• 150 г кашкавал

• олио

• сол

• черен пипер

• риган

• босилек

Начин на приготвяне:

1. Измийте патладжаните и ги нарежете по дължина на тънки филийки. Посолете ги и ги оставете за около 15–20 минути, за да се отдели излишната горчивина. Подсушете добре.

2. Загрейте малко олио и запечете филийките патладжан от двете страни, докато омекнат и придобият лек златист цвят.

3. Нарежете лука и чесъна на ситно. В същия съд ги задушете за кратко, след което добавете свинската кайма.

4. Гответе каймата, като разбърквате, докато се раздроби и промени цвета си. Добавете доматите и овкусете със сол, черен пипер, риган и босилек.

5. Оставете плънката да къкри на умерен огън, докато част от течността се изпари и сместа стане достатъчно гъста.

6. Върху всяка филийка патладжан сложете от месната плънка и навийте на стегнато рулце.

7. Подредете рулцата в подходяща тава, покрийте ги с останалия доматен сос и поръсете равномерно с настърган кашкавал.

8. Печете в предварително загрята на 200°C фурна около 30 минути, докато кашкавалът се разтопи и придобие апетитна златиста коричка.

Тази рецепта е достатъчна за 4 порции. Поднесете рулцата топли, с лека зелена салата или свежо кисело мляко, за да допълните разкоша в менюто.

Добър апетит!