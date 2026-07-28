Ароматни рулца от патладжан с кайма

Патладжанът е сред зеленчуците, които могат да превърнат и най-обикновеното ястие в муза на домашния уют. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA той е комбиниран с добре овкусена свинска кайма, лук, чесън и домати в апетитни рулца, които се запичат до златисто. Кашкавалът придава приятна плътност и завършва ястието с нежна запечена коричка, а комбинацията от риган и босилек добавя средиземноморски аромат.
Необходими продукти:
• 2 патладжана
• 400 г свинска кайма
• 1 глава лук
• 2 скилидки чесън
• 400 г домати от консерва
• 150 г кашкавал
• олио
• сол
• черен пипер
• риган
• босилек
Начин на приготвяне:
1. Измийте патладжаните и ги нарежете по дължина на тънки филийки. Посолете ги и ги оставете за около 15–20 минути, за да се отдели излишната горчивина. Подсушете добре.
2. Загрейте малко олио и запечете филийките патладжан от двете страни, докато омекнат и придобият лек златист цвят.
3. Нарежете лука и чесъна на ситно. В същия съд ги задушете за кратко, след което добавете свинската кайма.
4. Гответе каймата, като разбърквате, докато се раздроби и промени цвета си. Добавете доматите и овкусете със сол, черен пипер, риган и босилек.
5. Оставете плънката да къкри на умерен огън, докато част от течността се изпари и сместа стане достатъчно гъста.
6. Върху всяка филийка патладжан сложете от месната плънка и навийте на стегнато рулце.
7. Подредете рулцата в подходяща тава, покрийте ги с останалия доматен сос и поръсете равномерно с настърган кашкавал.
8. Печете в предварително загрята на 200°C фурна около 30 минути, докато кашкавалът се разтопи и придобие апетитна златиста коричка.
Тази рецепта е достатъчна за 4 порции. Поднесете рулцата топли, с лека зелена салата или свежо кисело мляко, за да допълните разкоша в менюто.
Добър апетит!