Хапки от качамак с бекон и синьо сирене

Качамакът е от онези традиционни вкусове, които с лекота преминават от семейната трапеза към модерното парти меню. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA той се превръща в апетитни хапки с хрупкав бекон, кремообразно синьо сирене и сладки фурми. Контрастът между солено и сладко прави всяка хапка запомняща се, а запеченият до златисто качамак е идеалната основа за тази ефектна комбинация.

Необходими продукти

• 200 г царевичен грис

• 150 г бекон на ленти

• 200 г синьо сирене

• 200 г фурми без костилки

• 2 с.л. маслиново масло

• сол

Начин на приготвяне

Сварете царевичния грис в подсолена вода според указанията на опаковката. Изсипете готовия качамак в правоъгълна тава, загладете повърхността и го оставете да изстине напълно. След като стегне, нарежете качамака на триъгълни хапки. Загрейте малко маслиново масло в грил тиган и запечете триъгълниците от двете страни за около 5 минути, докато придобият апетитен златист загар. В отделен тиган запечете бекона до хрупкавост, след което го оставете върху домакинска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Почистете фурмите от костилките и натрошете синьото сирене на едри парчета. Върху всяко парче качамак подредете по малко бекон, парче синьо сирене и фурма. Фиксирайте всяка хапка с дървено шишче или клечка за зъби.

Рецептата е подходяща за 4 порции и е чудесен избор за парти, семейно събиране или чаша вино в добра компания. Препоръчително е да поднесете хапките докато са още топли.

Добър апетит!