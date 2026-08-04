Хапки от качамак с бекон и синьо сирене

Качамакът е от онези традиционни вкусове, които с лекота преминават от семейната трапеза към модерното парти меню. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA той се превръща в апетитни хапки с хрупкав бекон, кремообразно синьо сирене и сладки фурми. Контрастът между солено и сладко прави всяка хапка запомняща се, а запеченият до златисто качамак е идеалната основа за тази ефектна комбинация.
Необходими продукти
• 200 г царевичен грис
• 150 г бекон на ленти
• 200 г синьо сирене
• 200 г фурми без костилки
• 2 с.л. маслиново масло
• сол
Начин на приготвяне
- Сварете царевичния грис в подсолена вода според указанията на опаковката. Изсипете готовия качамак в правоъгълна тава, загладете повърхността и го оставете да изстине напълно.
- След като стегне, нарежете качамака на триъгълни хапки.
- Загрейте малко маслиново масло в грил тиган и запечете триъгълниците от двете страни за около 5 минути, докато придобият апетитен златист загар.
- В отделен тиган запечете бекона до хрупкавост, след което го оставете върху домакинска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.
- Почистете фурмите от костилките и натрошете синьото сирене на едри парчета.
- Върху всяко парче качамак подредете по малко бекон, парче синьо сирене и фурма.
- Фиксирайте всяка хапка с дървено шишче или клечка за зъби.
Рецептата е подходяща за 4 порции и е чудесен избор за парти, семейно събиране или чаша вино в добра компания. Препоръчително е да поднесете хапките докато са още топли.
Добър апетит!