Пилешка мусака със спанак и ориз

Мусаката е сред най-обичаните ястия в българската кухня, но не винаги трябва да бъде с кайма и картофи. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA те са заменени от крехко пилешко месо, ориз и пресен спанак в балансирана комбинация, която е едновременно засищаща и свежа. Нежната яйчено-млечна заливка придава характерната златиста коричка, а пилешкият бульон прави ориза ароматен и сочен. Сезонният спанак добавя свежест и цвят, а пилешкото месо превръща тази алтернатива на класическата мусака в малък празник за семейната трапеза.

Необходими продукти

• 4 пилешки бутчета

• 100 г ориз

• 2 моркова

• 1 глава лук

• 300 г пресен спанак

• 700 мл пилешки бульон (или водата от варенето на пилето)

• 2 яйца

• 200 г кисело мляко

• 1 с.л. брашно

• олио

• сол

• черен пипер

Начин на приготвяне

1. Сварете пилешките бутчета в подсолена вода до готовност. Обезкостете ги и накъсайте месото на хапки, като запазите бульона.

2. Нарежете лука и морковите на ситно. Загрейте малко олио и ги задушете до омекване.

3. Добавете ориза и разбъркайте за 1–2 минути, след което сложете нарязания спанак. Гответе, докато спанакът омекне.

4. Прехвърлете зеленчуците и ориза в тава, добавете пилешкото месо и разбъркайте добре.

5. Залейте с около 700 мл от пилешкия бульон, овкусете със сол и черен пипер и печете в предварително загрята на 180°C фурна около 35–40 минути, докато оризът поеме течността.

6. Разбийте яйцата с киселото мляко и брашното до гладка смес.

7. Извадете мусаката, разпределете равномерно заливката и върнете във фурната за още 15–20 минути, докато придобие апетитна златиста коричка.

8. Оставете ястието да почине 10 минути преди сервиране.

Тази рецепта е достатъчна за 4–6 порции. Поднесете мусаката с купичка кисело мляко или свежа зелена салата за още по-балансирано меню.

Добър апетит!