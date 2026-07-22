Пилешка мусака със спанак и ориз

Мусаката е сред най-обичаните ястия в българската кухня, но не винаги трябва да бъде с кайма и картофи. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA те са заменени от крехко пилешко месо, ориз и пресен спанак в балансирана комбинация, която е едновременно засищаща и свежа. Нежната яйчено-млечна заливка придава характерната златиста коричка, а пилешкият бульон прави ориза ароматен и сочен. Сезонният спанак добавя свежест и цвят, а пилешкото месо превръща тази алтернатива на класическата мусака в малък празник за семейната трапеза.
Необходими продукти
• 4 пилешки бутчета
• 100 г ориз
• 2 моркова
• 1 глава лук
• 300 г пресен спанак
• 700 мл пилешки бульон (или водата от варенето на пилето)
• 2 яйца
• 200 г кисело мляко
• 1 с.л. брашно
• олио
• сол
• черен пипер
Начин на приготвяне
1. Сварете пилешките бутчета в подсолена вода до готовност. Обезкостете ги и накъсайте месото на хапки, като запазите бульона.
2. Нарежете лука и морковите на ситно. Загрейте малко олио и ги задушете до омекване.
3. Добавете ориза и разбъркайте за 1–2 минути, след което сложете нарязания спанак. Гответе, докато спанакът омекне.
4. Прехвърлете зеленчуците и ориза в тава, добавете пилешкото месо и разбъркайте добре.
5. Залейте с около 700 мл от пилешкия бульон, овкусете със сол и черен пипер и печете в предварително загрята на 180°C фурна около 35–40 минути, докато оризът поеме течността.
6. Разбийте яйцата с киселото мляко и брашното до гладка смес.
7. Извадете мусаката, разпределете равномерно заливката и върнете във фурната за още 15–20 минути, докато придобие апетитна златиста коричка.
8. Оставете ястието да почине 10 минути преди сервиране.
Тази рецепта е достатъчна за 4–6 порции. Поднесете мусаката с купичка кисело мляко или свежа зелена салата за още по-балансирано меню.
Добър апетит!