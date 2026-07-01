Хрупкави пилешки крилца с колсло салата

Пилешките крилца са сред най-обичаните предложения за споделени вечери, приятелски събирания и вкусни семейни обяди. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA те са приготвени по класически начин – с ароматна марината от кисело мляко и подправки, която прави месото крехко и сочно, а хрупкавата панировка добавя неустоима текстура.
Към златистите крилца е поднесена свежа колсло салата от зеле, моркови и червен лук с кремообразен дресинг. Съчетанието между хрупкавото пиле и леко сладко-киселата салата създава перфектен баланс на вкусове и превръща ястието в любима класика, подходяща както за специални поводи, така и за непринудени срещи с близки и приятели.
Необходими продукти
За пилешките крилца
• 1 кг пилешки крилца
• 300 г кисело мляко 4,5%
• 300 г брашно тип 500
• 1 л олио за пържене
• 2 ч.л. сол
• 1 ч.л. черен пипер
• 2 ч.л. сух чесън
• 2 ч.л. сух джинджифил
• 2 ч.л. сладък червен пипер
• 2 ч.л. пушен червен пипер
• 2 ч.л. провансалски подправки
За салатата колсло
• 1 малка зелка
• 2 моркова
• 1 червен лук
• 250 г майонеза
• 100 г кисело мляко 4,5%
• 2 с.л. горчица
• 2 с.л. ябълков оцет
• сол
• захар
За сервиране
• BBQ сос по желание
Начин на приготвяне
- Разрежете пилешките крилца през средата, за да оформите горна и долна част. Ако са цели, отстранете крайната тънка част и я запазете за бульон или супа.
- В голяма купа смесете киселото мляко със солта, черния пипер, сухия чесън, сухия джинджифил, сладкия и пушения червен пипер и провансалските подправки.
- Добавете крилцата към маринатата и разбъркайте добре, така че да се покрият равномерно. Оставете ги в хладилник за поне 2–3 часа, а най-добре за една нощ.
- В отделна купа смесете брашното със щипка сол, сух чесън и сух джинджифил.
- Загрейте олиото в дълбока тенджера или фритюрник до подходяща температура за пържене.
- Извадете крилцата от маринатата и ги оваляйте последователно в брашно, вода и отново в брашно. Не отстранявайте излишното брашно, тъй като именно то създава характерната хрупкава текстура.
- Пържете крилцата на порции за около 6–8 минути или до получаване на равномерна златиста коричка. Извадете ги върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.
- За салатата настържете зелето, морковите и червения лук на едро ренде.
- Овкусете зеленчуците със сол и щипка захар, след което ги намачкайте леко с ръце, за да омекнат и да освободят ароматите си.
- В отделна купа смесете майонезата, киселото мляко, горчицата и ябълковия оцет до гладък дресинг.
- Добавете дресинга към зеленчуците и разбъркайте до равномерно покриване на всички съставки.
- Поднесете хрупкавите пилешки крилца със свежата колсло салата и по желание допълнете с BBQ сос.
Тази рецепта е подходяща за 4 порции и впечатлява с контраста между сочните пилешки крилца с хрупкава коричка и свежата кремообразна колсло салата. Богатият аромат на подправките, нежното месо и балансираният вкус на зеленчуците превръщат това ястие в чудесен избор за споделена трапеза, парти или уикенд вечеря с любимите хора.
Добър апетит!