Хрупкави пилешки крилца с колсло салата

Пилешките крилца са сред най-обичаните предложения за споделени вечери, приятелски събирания и вкусни семейни обяди. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA те са приготвени по класически начин – с ароматна марината от кисело мляко и подправки, която прави месото крехко и сочно, а хрупкавата панировка добавя неустоима текстура.

Към златистите крилца е поднесена свежа колсло салата от зеле, моркови и червен лук с кремообразен дресинг. Съчетанието между хрупкавото пиле и леко сладко-киселата салата създава перфектен баланс на вкусове и превръща ястието в любима класика, подходяща както за специални поводи, така и за непринудени срещи с близки и приятели.

Необходими продукти

За пилешките крилца

• 1 кг пилешки крилца

• 300 г кисело мляко 4,5%

• 300 г брашно тип 500

• 1 л олио за пържене

• 2 ч.л. сол

• 1 ч.л. черен пипер

• 2 ч.л. сух чесън

• 2 ч.л. сух джинджифил

• 2 ч.л. сладък червен пипер

• 2 ч.л. пушен червен пипер

• 2 ч.л. провансалски подправки

За салатата колсло

• 1 малка зелка

• 2 моркова

• 1 червен лук

• 250 г майонеза

• 100 г кисело мляко 4,5%

• 2 с.л. горчица

• 2 с.л. ябълков оцет

• сол

• захар

За сервиране

• BBQ сос по желание

Начин на приготвяне

Разрежете пилешките крилца през средата, за да оформите горна и долна част. Ако са цели, отстранете крайната тънка част и я запазете за бульон или супа. В голяма купа смесете киселото мляко със солта, черния пипер, сухия чесън, сухия джинджифил, сладкия и пушения червен пипер и провансалските подправки. Добавете крилцата към маринатата и разбъркайте добре, така че да се покрият равномерно. Оставете ги в хладилник за поне 2–3 часа, а най-добре за една нощ. В отделна купа смесете брашното със щипка сол, сух чесън и сух джинджифил. Загрейте олиото в дълбока тенджера или фритюрник до подходяща температура за пържене. Извадете крилцата от маринатата и ги оваляйте последователно в брашно, вода и отново в брашно. Не отстранявайте излишното брашно, тъй като именно то създава характерната хрупкава текстура. Пържете крилцата на порции за около 6–8 минути или до получаване на равномерна златиста коричка. Извадете ги върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. За салатата настържете зелето, морковите и червения лук на едро ренде. Овкусете зеленчуците със сол и щипка захар, след което ги намачкайте леко с ръце, за да омекнат и да освободят ароматите си. В отделна купа смесете майонезата, киселото мляко, горчицата и ябълковия оцет до гладък дресинг. Добавете дресинга към зеленчуците и разбъркайте до равномерно покриване на всички съставки. Поднесете хрупкавите пилешки крилца със свежата колсло салата и по желание допълнете с BBQ сос.

Тази рецепта е подходяща за 4 порции и впечатлява с контраста между сочните пилешки крилца с хрупкава коричка и свежата кремообразна колсло салата. Богатият аромат на подправките, нежното месо и балансираният вкус на зеленчуците превръщат това ястие в чудесен избор за споделена трапеза, парти или уикенд вечеря с любимите хора.

Добър апетит!