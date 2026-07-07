Салата от печен праз с бекон

Празът е един от онези зеленчуци, които често остават в сянката на по-популярните сезонни продукти. При изпичане той разкрива съвсем различен характер – става мек, сладък и деликатен, като запазва леката си пикантност.
В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA печеният праз се комбинира с хрупкав бекон, запечени лешници и свеж лимонов дресинг с чесън. Контрастът между сладостта на зеленчука, соления вкус на бекона и свежите цитрусови нотки превръща няколко семпли продукта в изненадващо елегантно ястие.
Лека, ароматна и богата на текстури, тази салата е чудесен избор както за самостоятелен обяд, така и като гарнитура към месо или риба.
Необходими продукти
- 4 стръка праз
- 100 г бекон на ленти
- 60 г печени белени лешници
- 1 скилидка чесън
- 1/2 лимон
- 5 с.л. маслиново масло
- сол
- черен пипер
Начин на приготвяне
- Почистете праза и го нарежете на парчета с дължина около 2–3 см.
- Подредете го изправен в тава, полейте с 2 с.л. маслиново масло и овкусете със сол и черен пипер.
- Изпечете в предварително загрята на 180°C фурна с вентилатор за около 25 минути, докато омекне и леко се карамелизира.
- Нарежете бекона на едри парчета и го запържете в 1 с.л. маслиново масло до златисто и хрупкаво.
- Добавете ситно нарязания чесън и гответе още около минута, след което извадете бекона и чесъна от тигана.
- В същия тиган налейте останалото маслиново масло, прибавете настърганата кора и сока от половин лимон и загрейте за 1–2 минути.
- Подредете изпечения праз в чиния, поръсете с едро нарязаните печени лешници и хрупкавия бекон.
- Полейте с топлия лимонов дресинг и сервирайте веднага.
Тази рецепта е достатъчна 4 порции, ако се сервира като предястие. Сладостта на печения праз, соленият вкус на хрупкавия бекон, ядковите нотки на лешниците и свежият лимонов дресинг се допълват отлично и превръщат тази салата в елегантно предложение както за делничното меню, така и за по-специален повод.
Добър апетит!