Салата от печен праз с бекон

Празът е един от онези зеленчуци, които често остават в сянката на по-популярните сезонни продукти. При изпичане той разкрива съвсем различен характер – става мек, сладък и деликатен, като запазва леката си пикантност.

В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA печеният праз се комбинира с хрупкав бекон, запечени лешници и свеж лимонов дресинг с чесън. Контрастът между сладостта на зеленчука, соления вкус на бекона и свежите цитрусови нотки превръща няколко семпли продукта в изненадващо елегантно ястие.

Лека, ароматна и богата на текстури, тази салата е чудесен избор както за самостоятелен обяд, така и като гарнитура към месо или риба.

Необходими продукти

4 стръка праз

100 г бекон на ленти

60 г печени белени лешници

1 скилидка чесън

1/2 лимон

5 с.л. маслиново масло

сол

черен пипер

Начин на приготвяне

Почистете праза и го нарежете на парчета с дължина около 2–3 см. Подредете го изправен в тава, полейте с 2 с.л. маслиново масло и овкусете със сол и черен пипер. Изпечете в предварително загрята на 180°C фурна с вентилатор за около 25 минути, докато омекне и леко се карамелизира. Нарежете бекона на едри парчета и го запържете в 1 с.л. маслиново масло до златисто и хрупкаво. Добавете ситно нарязания чесън и гответе още около минута, след което извадете бекона и чесъна от тигана. В същия тиган налейте останалото маслиново масло, прибавете настърганата кора и сока от половин лимон и загрейте за 1–2 минути. Подредете изпечения праз в чиния, поръсете с едро нарязаните печени лешници и хрупкавия бекон. Полейте с топлия лимонов дресинг и сервирайте веднага.

Тази рецепта е достатъчна 4 порции, ако се сервира като предястие. Сладостта на печения праз, соленият вкус на хрупкавия бекон, ядковите нотки на лешниците и свежият лимонов дресинг се допълват отлично и превръщат тази салата в елегантно предложение както за делничното меню, така и за по-специален повод.

Добър апетит!