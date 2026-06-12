Свински ребърца с кесадия и гуакамоле

Има ястия, при които само миризмата от фурната събира всички в кухнята. Свинските ребърца са точно такова - бавно печени в бира с анасон, после покрити с лепкава глазура от мед, портокал и кетчуп и допечени до блестяща, карамелизирана коричка.
В кулинарната рубрика на BILLA това ястие идва в компания - хрупкави кесадии с червен боб, царевица, чушки и чедър, и свежо гуакамоле, което балансира богатия вкус на месото.
Резултатът е трапеза, за която не се налага да търсите повод.
Необходими продукти
- 1 кг. свински ребърца
- 4 с.л. мед
- 100 г. горчица
- 148 гр. масло
- Сол, черен пипер на вкус
- 3 бр. звездовиден анасон (по желание)
- 1 бр. малка тъмна бира
За глазурата
- 200 мл. кетчуп
- 50 мл. соев сос
- Сокът от 1 портокал
- Настърганата кора от портокала
- 100 мл. мед
За кесадиите
- 6 бр. тортия питки
- 400 гр. консерва червен боб
- 140 гр. консерва сладка царевица
- 0.5 глава червен лук, нарязан на ивици
- 2 бр. средно големи червени чушки, нарязани на жулиени
- 1 бр. люта чушка, нарязана на ситно (по желание)
- 200 гр. сирене чедър (или кашкавал), настъргани
- Сол, черен пипер
- 100 мл. олио
За гуакамолето
- 1 бр. домат
- 2 скилидки чесън
- 0.5 бр. червен лук
- 1 бр. лимон
- 3 с.л. зехтин, сол
Начин на приготвяне
За ребърцата:
- Намажете ребрата старателно от двете страни с горчицата, меда, солта и черния пипер.
- Поставете ги в тава и разпределете отгоре маслото, нарязано на малки парченца. Налейте бирата около ребърцата и добавете звездовидния анасон.
- Покрийте тавата с алуминиево фолио и печете в предварително загрята на 200°C фурна за около 1 час и 30 минути.
- Отстранете фолиото. Прибавете соковете от месото и бирата, останали в тавата, към разбърканите съставки за глазурата и редуцирайте в малка касерола на котлона за 3–4 минути до получаване на лепкава текстура.
- Намажете обилно ребърцата с глазурата и ги допечете за още 10 минути без фолио.
- Поднесете върху дървена дъска, като за удобство предварително прережете ребърцата на няколко места.
За кесадиите:
- Намачкайте отцедения боб с помощта на вилица. Добавете отцедената царевица, лука, чушките, сиренето, солта и черния пипер. Разбъркайте добре.
- Върху една тортия разпределете равномерно една трета от сместа и покрийте с втора тортия. Повторете още два пъти.
- Загрейте 1–2 с.л. олио в голям тиган и изпечете кесадиите за 4–5 минути от всяка страна до златисто.
За гуакамолето:
10. Намачкайте авокадото с вилица. Добавете домата, чесъна, лука, лимоновия сок и кора, зехтина и солта. Разбъркайте добре и поръсете със ситно нарязан кориандър или магданоз.
11. Поднесете кесадиите, нарязани на триъгълници, като върху всяко парче добавите по една пълна супена лъжица гуакамоле.
Добър апетит!