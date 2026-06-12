Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Свински ребърца с кесадия и гуакамоле

12 юни 2026, 6:31 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Свински ребърца с кесадия и гуакамоле

Има ястия, при които само миризмата от фурната събира всички в кухнята. Свинските ребърца са точно такова - бавно печени в бира с анасон, после покрити с лепкава глазура от мед, портокал и кетчуп и допечени до блестяща, карамелизирана коричка.

В кулинарната рубрика на BILLA това ястие идва в компания - хрупкави кесадии с червен боб, царевица, чушки и чедър, и свежо гуакамоле, което балансира богатия вкус на месото.

Резултатът е трапеза, за която не се налага да търсите повод.

Необходими продукти

За ребърцата

  • 1 кг. свински ребърца
  • 4 с.л. мед
  • 100 г. горчица
  • 148 гр. масло
  • Сол, черен пипер на вкус
  • 3 бр. звездовиден анасон (по желание)
  • 1 бр. малка тъмна бира

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

За глазурата

  • 200 мл. кетчуп
  • 50 мл. соев сос
  • Сокът от 1 портокал
  • Настърганата кора от портокала
  • 100 мл. мед

За кесадиите

  • 6 бр. тортия питки
  • 400 гр. консерва червен боб
  • 140 гр. консерва сладка царевица
  • 0.5 глава червен лук, нарязан на ивици
  • 2 бр. средно големи червени чушки, нарязани на жулиени
  • 1 бр. люта чушка, нарязана на ситно (по желание)
  • 200 гр. сирене чедър (или кашкавал), настъргани
  • Сол, черен пипер
  • 100 мл. олио

За гуакамолето

  • 1 бр. домат
  • 2 скилидки чесън
  • 0.5 бр. червен лук
  • 1 бр. лимон
  • 3 с.л. зехтин, сол

Начин на приготвяне

За ребърцата:

  1. Намажете ребрата старателно от двете страни с горчицата, меда, солта и черния пипер.
  2. Поставете ги в тава и разпределете отгоре маслото, нарязано на малки парченца. Налейте бирата около ребърцата и добавете звездовидния анасон.
  3. Покрийте тавата с алуминиево фолио и печете в предварително загрята на 200°C фурна за около 1 час и 30 минути.
  4. Отстранете фолиото. Прибавете соковете от месото и бирата, останали в тавата, към разбърканите съставки за глазурата и редуцирайте в малка касерола на котлона за 3–4 минути до получаване на лепкава текстура.
  5. Намажете обилно ребърцата с глазурата и ги допечете за още 10 минути без фолио.
  6. Поднесете върху дървена дъска, като за удобство предварително прережете ребърцата на няколко места.

За кесадиите:

  1. Намачкайте отцедения боб с помощта на вилица. Добавете отцедената царевица, лука, чушките, сиренето, солта и черния пипер. Разбъркайте добре.
  2. Върху една тортия разпределете равномерно една трета от сместа и покрийте с втора тортия. Повторете още два пъти.
  3. Загрейте 1–2 с.л. олио в голям тиган и изпечете кесадиите за 4–5 минути от всяка страна до златисто.

За гуакамолето:

10. Намачкайте авокадото с вилица. Добавете домата, чесъна, лука, лимоновия сок и кора, зехтина и солта. Разбъркайте добре и поръсете със ситно нарязан кориандър или магданоз.

11. Поднесете кесадиите, нарязани на триъгълници, като върху всяко парче добавите по една пълна супена лъжица гуакамоле.

Добър апетит!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес