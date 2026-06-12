Свински ребърца с кесадия и гуакамоле

Има ястия, при които само миризмата от фурната събира всички в кухнята. Свинските ребърца са точно такова - бавно печени в бира с анасон, после покрити с лепкава глазура от мед, портокал и кетчуп и допечени до блестяща, карамелизирана коричка.

В кулинарната рубрика на BILLA това ястие идва в компания - хрупкави кесадии с червен боб, царевица, чушки и чедър, и свежо гуакамоле, което балансира богатия вкус на месото.

Резултатът е трапеза, за която не се налага да търсите повод.

Необходими продукти

За ребърцата

1 кг. свински ребърца

4 с.л. мед

100 г. горчица

148 гр. масло

Сол, черен пипер на вкус

3 бр. звездовиден анасон (по желание)

1 бр. малка тъмна бира

За глазурата

200 мл. кетчуп

50 мл. соев сос

Сокът от 1 портокал

Настърганата кора от портокала

100 мл. мед

За кесадиите

6 бр. тортия питки

400 гр. консерва червен боб

140 гр. консерва сладка царевица

0.5 глава червен лук, нарязан на ивици

2 бр. средно големи червени чушки, нарязани на жулиени

1 бр. люта чушка, нарязана на ситно (по желание)

200 гр. сирене чедър (или кашкавал), настъргани

Сол, черен пипер

100 мл. олио

За гуакамолето

1 бр. домат

2 скилидки чесън

0.5 бр. червен лук

1 бр. лимон

3 с.л. зехтин, сол

Начин на приготвяне

За ребърцата:

Намажете ребрата старателно от двете страни с горчицата, меда, солта и черния пипер. Поставете ги в тава и разпределете отгоре маслото, нарязано на малки парченца. Налейте бирата около ребърцата и добавете звездовидния анасон. Покрийте тавата с алуминиево фолио и печете в предварително загрята на 200°C фурна за около 1 час и 30 минути. Отстранете фолиото. Прибавете соковете от месото и бирата, останали в тавата, към разбърканите съставки за глазурата и редуцирайте в малка касерола на котлона за 3–4 минути до получаване на лепкава текстура. Намажете обилно ребърцата с глазурата и ги допечете за още 10 минути без фолио. Поднесете върху дървена дъска, като за удобство предварително прережете ребърцата на няколко места.

За кесадиите:

Намачкайте отцедения боб с помощта на вилица. Добавете отцедената царевица, лука, чушките, сиренето, солта и черния пипер. Разбъркайте добре. Върху една тортия разпределете равномерно една трета от сместа и покрийте с втора тортия. Повторете още два пъти. Загрейте 1–2 с.л. олио в голям тиган и изпечете кесадиите за 4–5 минути от всяка страна до златисто.

За гуакамолето:

10. Намачкайте авокадото с вилица. Добавете домата, чесъна, лука, лимоновия сок и кора, зехтина и солта. Разбъркайте добре и поръсете със ситно нарязан кориандър или магданоз.

11. Поднесете кесадиите, нарязани на триъгълници, като върху всяко парче добавите по една пълна супена лъжица гуакамоле.

Добър апетит!