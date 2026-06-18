Кабинетът "Радев":

Тортелини с печена тиква

18 юни 2026, 11:50 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Тортелини с печена тиква

Според една от най-красивите легенди в италианската кухня формата на тортелините е вдъхновена от Венера – богинята на любовта и красотата. Независимо дали историята е истина, едно е сигурно – това е паста, създадена да впечатлява.

В тази рецепта на шеф Ангелов от кулинарната рубрика на BILLA фините тортелини крият плънка от печена тиква, която разгръща своята естествена сладост и кадифена текстура във всяка хапка. А когато към тях се добави ароматен сос с лук и мед, вкусовете се съчетават по начин, който превръща ястието в истинско удоволствие за сетивата.

Елегантни, богати на вкус и същевременно уютни, тези тортелини доказват защо италианската кухня продължава да вдъхновява кулинари по целия свят. 

Необходими продукти

За тестото

  • 300 г брашно
  • 3 яйца
  • 30 мл маслиново масло
  • сол

За плънката

  • 600 г тиква
  • 40 г краве масло (за кафяво масло)
  • 50 г сирене пармезан (половината за плънката)
  • 1 ч.л. мед
  • 1–2 листа салвия
  • индийско орехче
  • сол

За соса

  • 2 глави червен лук
  • 2 скилидки чесън
  • 150 мл зеленчуков бульон
  • 5 г пушен червен пипер
  • останалото кафяво масло
  • останалото маслиново масло
  • половината лимонова кора от 1 лимон
  • останалата салвия
  • сол

За сервиране

  • 40 г бадеми
  • 30 г белени тиквени семки
  • останалият пармезан
  • лимонова кора
  • листа салвия 

Начин на приготвяне

  1. Пригответе кафявото масло, загрейте го до образуване на пяна и разбърквайте, докато придобие лешников цвят и аромат. Оставете да се охлади.
  2. Изсипете брашното на плота, оформете кладенче и добавете яйцата. Прибавете сол и 30 мл маслиново масло и омесете гладко, еластично тесто.
  3. Увийте тестото във фолио и го оставете да почине около 20 минути в хладилник.
  4. Обелете тиквата, нарежете я на едри парчета, посолете, полейте с 50 мл маслиново масло и печете на 180°C около 45–60 минути до омекване.
  5. Намачкайте изпечената тиква с вилица. Добавете половината пармезан, меда, индийско орехче, сол, половината кафяво масло и нарязана салвия. Оставете плънката да се охлади.
  6. Разточете тестото на тънка кора с дебелина около 4 мм и изрежете кръгове с диаметър около 7 см.
  7. Поставете по 1 ч.л. плънка в центъра на всеки кръг. Намажете ръбовете с вода, прегънете на полумесец и притиснете добре.
  8. Увийте полумесеца около пръста си и съединете краищата, за да оформите тортелини.
  9. Сварете тортелините в подсолена вода до изплуване на повърхността.
  10. За соса: задушете ситно нарязания червен лук в останалото маслиново масло за около 7–8 минути, докато се карамелизира. Добавете чесъна, бульона, пушения червен пипер, лимоновата кора, останалото кафяво масло и салвията. Посолете.
  11. Прехвърлете сварените тортелини в соса и разбъркайте внимателно.
  12. Поднесете, като гарнирате със запечени бадеми и тиквени семки, пармезан, лимонова кора и листа салвия.

Тази рецепта реално прави около 4 порции и комбинира три силни вкусови елемента: сладостта на печената тиква, ядковите нотки на кафявото масло и сладко-соления сос от карамелизиран лук и мед.

Добър апетит!

BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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