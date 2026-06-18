Тортелини с печена тиква

Според една от най-красивите легенди в италианската кухня формата на тортелините е вдъхновена от Венера – богинята на любовта и красотата. Независимо дали историята е истина, едно е сигурно – това е паста, създадена да впечатлява.
В тази рецепта на шеф Ангелов от кулинарната рубрика на BILLA фините тортелини крият плънка от печена тиква, която разгръща своята естествена сладост и кадифена текстура във всяка хапка. А когато към тях се добави ароматен сос с лук и мед, вкусовете се съчетават по начин, който превръща ястието в истинско удоволствие за сетивата.
Елегантни, богати на вкус и същевременно уютни, тези тортелини доказват защо италианската кухня продължава да вдъхновява кулинари по целия свят.
Необходими продукти
За тестото
- 300 г брашно
- 3 яйца
- 30 мл маслиново масло
- сол
За плънката
- 600 г тиква
- 40 г краве масло (за кафяво масло)
- 50 г сирене пармезан (половината за плънката)
- 1 ч.л. мед
- 1–2 листа салвия
- индийско орехче
- сол
За соса
- 2 глави червен лук
- 2 скилидки чесън
- 150 мл зеленчуков бульон
- 5 г пушен червен пипер
- останалото кафяво масло
- останалото маслиново масло
- половината лимонова кора от 1 лимон
- останалата салвия
- сол
За сервиране
- 40 г бадеми
- 30 г белени тиквени семки
- останалият пармезан
- лимонова кора
- листа салвия
Начин на приготвяне
- Пригответе кафявото масло, загрейте го до образуване на пяна и разбърквайте, докато придобие лешников цвят и аромат. Оставете да се охлади.
- Изсипете брашното на плота, оформете кладенче и добавете яйцата. Прибавете сол и 30 мл маслиново масло и омесете гладко, еластично тесто.
- Увийте тестото във фолио и го оставете да почине около 20 минути в хладилник.
- Обелете тиквата, нарежете я на едри парчета, посолете, полейте с 50 мл маслиново масло и печете на 180°C около 45–60 минути до омекване.
- Намачкайте изпечената тиква с вилица. Добавете половината пармезан, меда, индийско орехче, сол, половината кафяво масло и нарязана салвия. Оставете плънката да се охлади.
- Разточете тестото на тънка кора с дебелина около 4 мм и изрежете кръгове с диаметър около 7 см.
- Поставете по 1 ч.л. плънка в центъра на всеки кръг. Намажете ръбовете с вода, прегънете на полумесец и притиснете добре.
- Увийте полумесеца около пръста си и съединете краищата, за да оформите тортелини.
- Сварете тортелините в подсолена вода до изплуване на повърхността.
- За соса: задушете ситно нарязания червен лук в останалото маслиново масло за около 7–8 минути, докато се карамелизира. Добавете чесъна, бульона, пушения червен пипер, лимоновата кора, останалото кафяво масло и салвията. Посолете.
- Прехвърлете сварените тортелини в соса и разбъркайте внимателно.
- Поднесете, като гарнирате със запечени бадеми и тиквени семки, пармезан, лимонова кора и листа салвия.
Тази рецепта реално прави около 4 порции и комбинира три силни вкусови елемента: сладостта на печената тиква, ядковите нотки на кафявото масло и сладко-соления сос от карамелизиран лук и мед.
Добър апетит!