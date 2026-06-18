Тортелини с печена тиква

Според една от най-красивите легенди в италианската кухня формата на тортелините е вдъхновена от Венера – богинята на любовта и красотата. Независимо дали историята е истина, едно е сигурно – това е паста, създадена да впечатлява.

В тази рецепта на шеф Ангелов от кулинарната рубрика на BILLA фините тортелини крият плънка от печена тиква, която разгръща своята естествена сладост и кадифена текстура във всяка хапка. А когато към тях се добави ароматен сос с лук и мед, вкусовете се съчетават по начин, който превръща ястието в истинско удоволствие за сетивата.

Елегантни, богати на вкус и същевременно уютни, тези тортелини доказват защо италианската кухня продължава да вдъхновява кулинари по целия свят.

Необходими продукти

За тестото

300 г брашно

3 яйца

30 мл маслиново масло

сол

За плънката

600 г тиква

40 г краве масло (за кафяво масло)

50 г сирене пармезан (половината за плънката)

1 ч.л. мед

1–2 листа салвия

индийско орехче

сол

За соса

2 глави червен лук

2 скилидки чесън

150 мл зеленчуков бульон

5 г пушен червен пипер

останалото кафяво масло

останалото маслиново масло

половината лимонова кора от 1 лимон

останалата салвия

сол

За сервиране

40 г бадеми

30 г белени тиквени семки

останалият пармезан

лимонова кора

листа салвия

Начин на приготвяне

Пригответе кафявото масло, загрейте го до образуване на пяна и разбърквайте, докато придобие лешников цвят и аромат. Оставете да се охлади. Изсипете брашното на плота, оформете кладенче и добавете яйцата. Прибавете сол и 30 мл маслиново масло и омесете гладко, еластично тесто. Увийте тестото във фолио и го оставете да почине около 20 минути в хладилник. Обелете тиквата, нарежете я на едри парчета, посолете, полейте с 50 мл маслиново масло и печете на 180°C около 45–60 минути до омекване. Намачкайте изпечената тиква с вилица. Добавете половината пармезан, меда, индийско орехче, сол, половината кафяво масло и нарязана салвия. Оставете плънката да се охлади. Разточете тестото на тънка кора с дебелина около 4 мм и изрежете кръгове с диаметър около 7 см. Поставете по 1 ч.л. плънка в центъра на всеки кръг. Намажете ръбовете с вода, прегънете на полумесец и притиснете добре. Увийте полумесеца около пръста си и съединете краищата, за да оформите тортелини. Сварете тортелините в подсолена вода до изплуване на повърхността. За соса: задушете ситно нарязания червен лук в останалото маслиново масло за около 7–8 минути, докато се карамелизира. Добавете чесъна, бульона, пушения червен пипер, лимоновата кора, останалото кафяво масло и салвията. Посолете. Прехвърлете сварените тортелини в соса и разбъркайте внимателно. Поднесете, като гарнирате със запечени бадеми и тиквени семки, пармезан, лимонова кора и листа салвия.

Тази рецепта реално прави около 4 порции и комбинира три силни вкусови елемента: сладостта на печената тиква, ядковите нотки на кафявото масло и сладко-соления сос от карамелизиран лук и мед.

Добър апетит!