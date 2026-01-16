Area 52: Скок в друго измерение

Това, което започна като семейно излизане в британски трамплинен парк преди десет години, днес е една от най-известните марки за активно забавление в България. Area 52, основана от британския предприемач Джонатан Харгривс, се превърна от една идея в две напълно функциониращи заведения в София и Велико Търново, което отразява нарастващия интерес към развлекателни дейности, свързани с движение, тъй като семействата търсят алтернативи на забавленията, свързани с екрани.

Харгривс, чиято ранна професионална кариера е свързана с английската Висша лига и ФК Ливърпул, за първи път се сблъсква с концепцията за трамплинен парк в чужбина. Впечатлен от комбинацията от упражнения, забавление и достъпност за всички възрасти, той решава да внесе идеята в България, където вече живее от повече от десетилетие. Целта е да се създаде пространство, където както децата, така и възрастните да могат да се наслаждават на движението в безопасна, енергична и социална среда.

От откриването на първия си обект, Area 52 се утвърди в една растяща ниша, която съчетава фитнес с семейни развлечения. Компанията отчита постоянна посещаемост от малки деца, тийнейджъри и възрастни, като скачането на батут все повече се признава като нискоинтензивна, но високо ефективна форма на упражнение. Проучвания показват, че десет минути скачане могат да имат сърдечно-съдов ефект, сравним с половин час тичане, като същевременно натоварват значително по-малко ставите. Активността подпомага също лимфната, сърдечно-съдовата и имунната системи, което я прави привлекателна както за посетители, които се интересуват от здравето си, така и за скачачи, дошли да се позабавляват.

Локацията в София предлага широка гама от дейности, включително зона с батути в олимпийски стил, интерактивна стена, предназначена за тестване на ловкостта, състезателен „батъл бар“ за баланс, елементи за катерене и фитнес, като например маймунски барове, и популярната „Slam Zone“ за баскетбол с помощта на батут. Последната новост, Cage Ball, въвежда динамично предизвикателство за хвърляне между двама играчи, фокусирано върху точност, скорост на реакция и приятелско състезание. Мястото привлича широка аудитория, от семейства до групи млади хора, и се е превърнало в редовна дестинация за училищни посещения и рождени дни.

Второто място във Велико Търново разширява концепцията на София. Наред с зоните за батути, паркът включва голяма надуваема зона с пързалка, стена за катерене и препятствен паркур. Той въвежда и интерактивни цифрови и физически атракции като Valo Jump и Valo Arena, които комбинират проследяване на движението с игрови елементи, за да създадат преживявания, базирани на движението. Тези функции се оказаха популярни сред по-големите деца и тийнейджърите, които често търсят по-технологично усъвършенствани форми на активност.

И двата парка включват зони за хранене и напитки, предназначени да насърчават по-дълги посещения. В София Café Area 52 предлага закуски и освежителни напитки, като предоставя на родителите и придружаващите възрастни удобно място за почивка. Във Велико Търново компанията въведе Salto’s Bar & Diner, който разширява преживяването с по-богато меню и допълнителни конкурентни развлекателни опции, включително дартс с добавена реалност, билярди и състезателни симулатори ImSim, които привличат широка възрастова група и създават среда за целодневни развлечения.

Макар че компанията се фокусира върху забавлението, тя поставя акцент и върху благосъстоянието и социалните взаимодействия. Ръководството отбелязва, че възрастните все по-често използват съоръженията като форма на облекчаване на стреса, докато децата се възползват от активната игра в пространство, проектирано да насърчава движението вместо прекарването на време пред екрана. Парковете служат и като центрове на общността, като в тях се организират групови дейности, партита и събития, които събират заедно семейства и приятели.

Докато България продължава своето по-широко икономическо развитие и се ориентира към по-европейски стил на предлагане на развлечения, Area 52 проучва допълнителни възможности за разширяване. С нарастващото търсене на активни развлечения, компанията заявява, че нейната мисия остава същата, както когато идеята се зароди преди десетилетие: да създава пространства, където хората да се свързват, да се движат и да изпитват простата радост от скачането.

София Ринг Мол; 02 411 0052

Велико Търново: Търговски парк, ул. Магистрална 17; +359887990052

https://bulgaria.area52parks.com/