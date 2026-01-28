Mentor Resort: Вълшебна сватба в подножието на Пирин

Любовта понякога търси място, което да я приеме нежно - без шум и показност, а с простор, светлина и тиха красота. Mentor Resort е именно такова пространство. Сгушен в полите на Пирин, в живописното село Гайтаниново, комплексът е идеалната сцена за вълшебни сватби. Сякаш тук светът леко се отдръпва, за да остави място на най-важното: младоженците и техните гости. Само на 25 минути от Гоце Делчев, но далеч от градската суета, сватбеният ден в Mentor се разгръща приказно - под открито небе, сред свеж планински въздух и необятна тишина. Ресторантът и терасата, с капацитет до 100 гости, предлагат симфония между елегантност и уют - една рядко срещана комбинация. A откритото пространство позволява на всяка усмивка, поглед и обещание да се превърнат в част от пейзажа.

Сватбите в Mentor Resort следват собствена логика и настроение. Защото екипът на комплекса смята, че всеки заслужава да изрече своето най-важно “да” по свой начин. Изнесените церемонии на открито носят интимност и автентичност, уелкъм дринкът под небето плавно въвежда гостите в празника, а тематичните „бели“ събития добавят щипка поезия към вечерта. Пространството дава свобода на любовта да бъде изразена различно - тук се провеждат както малки, камерни тържества, така и по-мащабни събития. На открито или в ресторанта - всичко зависи от сезона и от вашите лични предпочитания. А партньорството с утвърдени агенции за декорация и водещи фотографи гарантира, че младоженците ще получат атмосферата, за която са мечтали.

Кулинарното преживяване допълва емоцията и я превръща в завършена история. Специално разработеното събитийно меню, създадено от главен готвач с богат опит, комбинира вкус и естетика. По един наистина специален начин. Менютата могат да бъдат персонализирани така, че всяко ястие да отразява характера на двойката.

А преференциалните условия за алкохол добавят лекота и баланс в организацията.

Зад всичко това стои екип с опит в координацията на тържества, който вярва, че най-ценният лукс е спокойствието. Спокойствието че всичко ще се получи както трябва. И докато Mentor Resort подготвя всеки детайл, на вас остава единствено да се наслаждавате на момента и да се потопите в празника. И разбира се - в новата глава от вашата любовна история.

Str.Stadiona, 2924 Гайтаниново

0879 222 212

https://resortmentor.com/